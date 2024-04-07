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Kocaelispor U-19 şampiyon

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Bölgesel Gelişim Ligi’nde mücadele eden Kocaelispor U-19, Esenler Erokspor’u yenerek grubu şampiyon tamamladı. Son 16’ya kalan temsilcimizin Elit Lig yolundaki rakibi Erbaaspor oldu.

Gökhan Beşiktaş
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Kocaelispor U-19 şampiyon mask
Kocaelispor U-19 şampiyon
Kocaelispor U-19 şampiyon
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ESENLER EROKSPOR’U KONUK ETTİ

Gelişim Ligi U-19 yaş grubunda yer alan Kocaelispor, son maçında Vinsan Tesisleri’nde Esenler Erokspor’u konuk etti. Son haftaya rakibinin 1 puan gerisinde ikinci sırada giren Yeşil-Siyahlı ekip, kazanıp Play-Off’a grup birincisi olarak gitmek istiyordu. Temsilcimiz, sahaya Ahmet Efe Engin, Burak Tezulaş, Umut Can Aslan, Miktad Çil, Hüseyin Ozan Ağdaş, Yağız Yolcu, Yolaman Balleyev, Bünyamin Dalkılıç, M. Ege Bilim ve M. Kaan Sekmez on biri ile çıktı.

GALİBİYET GOLÜ 87’DE GELDİ

Vinsan Doğal Çim sahada oynanan, seyircilerin çok büyük ilgi gösterdiği maçın ilk yarısında Kocaelispor U-19 takımının üstünlüğü vardı. 23.dakikada da öne geçti. Umut Can’ın ortasında Kaan Sekmez yaptığı şık kafa vuruşuyla Kocaelispor’u öne geçirdi. İlk yarıda Bünyamin Dalkılıç iki pozisyondan yararlanamadı, devre 1-0 bitti. İkinci yarıda Erokspor 58.dakikada Ömer Faruk eşitliği sağladı. Yeşil-Siyahlı gençler, 87.dakikada kazanılan frikikte Türkmenistan asıllı Yolaman Balleyev’in golüyle 3 puan aldı, grubunu şampiyon tamamladı. Kocaelispor’un son 16’daki rakibi 6.grubu 3.sırada bitiren Erbaaspor oldu.

Kocaelispor U-19 şampiyon
Kocaelispor U-19 şampiyon

# kocaelispor

07 Nis 2024 - 14:34 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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