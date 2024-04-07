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Vezirçiftliği, 9 kişi kalan Uzuntarla’yı yenemedi

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2.Küme D Grubu’nda zirve yarışı yapan Vezirçiftliğispor ile Uzuntarlaspor Başiskele Stadı’nda karşılaştı. Çok büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma 2-2 sona erdi. Bu grupta haftayı hükmen galibiyetle geçiren lider Nusretiyespor puan farkını 8’e çıkardı.

Hulusi Özdilek
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Vezirçiftliği, 9 kişi kalan Uzuntarla’yı yenemedi mask
Vezirçiftliği, 9 kişi kalan Uzuntarla’yı yenemedi
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UZUNTARLASPOR 9 KİŞİ KALDI

Başiskele Stadı’nda oynanan maçta Uzuntarlaspor, ilk yarıda Seyit Ömer Karaali’nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole Vezirçiftliğispor, Enes Yazıcı7nın penaltı golüyle cevap verdi, ilk yarı 1-1 bitti. İkinci yarıya da konuk takım Uzuntarla golle başladı, Kadir Yılmaz takımını 2-1 öne geçirdi. Bu golden sonra Uzuntarlasporlu Seyit Ömer Karaali kırmızı kart gördü. Vezirçiftliğispor, Selim Erdem ile yeniden eşitliği sağladı, skor 2-2’ye geldi. Uzuntarlaspor’da 80.dakikada Tamer Aydın da kırmızı kart gördü. Uzuntarlaspor maçı 9 kişi tamamlamasına rağmen deplasmanda 1 puan almayı başardı.

07 Nis 2024 - 14:43 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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