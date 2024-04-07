Vezirçiftliği, 9 kişi kalan Uzuntarla’yı yenemedi

UZUNTARLASPOR 9 KİŞİ KALDI

Başiskele Stadı’nda oynanan maçta Uzuntarlaspor, ilk yarıda Seyit Ömer Karaali’nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole Vezirçiftliğispor, Enes Yazıcı7nın penaltı golüyle cevap verdi, ilk yarı 1-1 bitti. İkinci yarıya da konuk takım Uzuntarla golle başladı, Kadir Yılmaz takımını 2-1 öne geçirdi. Bu golden sonra Uzuntarlasporlu Seyit Ömer Karaali kırmızı kart gördü. Vezirçiftliğispor, Selim Erdem ile yeniden eşitliği sağladı, skor 2-2’ye geldi. Uzuntarlaspor’da 80.dakikada Tamer Aydın da kırmızı kart gördü. Uzuntarlaspor maçı 9 kişi tamamlamasına rağmen deplasmanda 1 puan almayı başardı.