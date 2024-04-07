Kullarspor maça çıkmadı

DERBENTSPOR 3-0 HÜKMEN GALİP

12 puanla Play-Off hattının hemen gerisinde bulunan Kullarspor, cumartesi günü Başiskele Stadı’nda 14.00’de Derbentspor ile karşılaşacaktı. 7 puanla zirve yarışının uzağında bulunan Derbentspor, maç saatinde hakemlerle birlikte sahadaydı. Ancak ev sahibi ekip Kullarspor takımı ise maça eksik oyuncularla geldi, sayı tamamlanamadığı izcin karşılaşmanın hakemi maçı iptal etti. Talimat gereği karşılaşmayı Derbentspor 3-0 hükme kazanacak. Altyapısında yüzlerce oyuncusu bulunan Kullarspor’un maça çıkamaması ise şaşkınlık yarattı.



2.KÜME D GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi O G B M A Y P 1-Nusretiyespor 9 9 0 0 34 8 27 2-Uzuntarlaspor 9 6 1 2 30 9 19 3-Vezirçiftliğispor 9 5 3 1 32 14 18 4-Başiskele Birlikspor 9 4 1 4 25 20 13 5-Kullarspor 9 4 0 5 20 29 12 6-Derbentspor 9 3 1 5 15 33 10 7-Acısuspor 9 2 0 7 15 33 6 8-Sarımeşespor 9 0 0 9 7 32 0

TOPLU SONUÇLAR

Nusretiyespor: 3 Sarımeşe: 0 (H)

Vezirçiftliği: 2 Uzuntarla: 2

Acısuspor: 3 Başiskele Birlik: 6

Kullarspor: 0 Derbentspor: 3 (H)