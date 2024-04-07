Süper Lig maçında kavga çıktı! Sandalyeler havada uçuştu

BİRBİRLERİNE SANDALYE FIRLATTILAR

Avni Kalkavan Stadı’nda oynanan maç 0-0 sona erdi. Maç bitiminde Bağdatsporlu yöneticiler, Karamürselspor’un yedek futbolcusu ve yardımcı antrenörü Yasin Şişman ile tartıştı. Bu tartışmaya sahaya giren Bağdatlı taraftarlarda karıştı. Soyunma odasının önünde gelişen olaylarda iki tarafta birbirine orada bulunan sandalyeleri attılar. Çok geniş güvenlik önlemi olduğundan olaylar büyümeden yatıştırıldı. Yaşanan arbedede Karamürselsporlu bir futbolcu fiziksel müdahaleyle karşı karşıya kaldı.