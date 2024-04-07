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07 Nis 2024 - 14:56- Spor G:

Süper Lig maçında kavga çıktı! Sandalyeler havada uçuştu

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Süper Amatör Lig Play-Off’ta Bağdatspor ile Karamürselspor arasında İzmit Avni Kalkavan Stadı’ndaki maçın bitiminde olay çıktı. Karamürsel’de oynanan ilk maç çok gergin geçmişti. Rövanşta da iki takımın yöneticileri ve futbolcuları arasında tartışma kavgaya dönüştü.

Kenan Meriç
Kenan Meriç Tüm Haberleri
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BİRBİRLERİNE SANDALYE FIRLATTILAR

Avni Kalkavan Stadı’nda oynanan maç 0-0 sona erdi. Maç bitiminde Bağdatsporlu yöneticiler, Karamürselspor’un yedek futbolcusu ve yardımcı antrenörü Yasin Şişman ile tartıştı. Bu tartışmaya sahaya giren Bağdatlı taraftarlarda karıştı. Soyunma odasının önünde gelişen olaylarda iki tarafta birbirine orada bulunan sandalyeleri attılar. Çok geniş güvenlik önlemi olduğundan olaylar büyümeden yatıştırıldı. Yaşanan arbedede Karamürselsporlu bir futbolcu fiziksel müdahaleyle karşı karşıya kaldı. 

07 Nis 2024 - 14:56 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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