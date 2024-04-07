Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

Çayırova, Beylikbağı’na deplasmanda 4 attı

ABONE OL Google News Sayfamız

Süper Amatör Lig Play-Off’ta ilk iki yarışı yapan Beylikbağıspor ile Çayırovaspor kozlarını Beylikbağı’nda paylaştı. Deplasmanda oynayan Çayırovaspor, sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Uğur Uludağ
Uğur Uludağ Tüm Haberleri
Çayırova, Beylikbağı’na deplasmanda 4 attı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ÇAYIROVASPOR 3-0 ÖNE GEÇTİ

Play-Off’un ilk yarısını da 6 puanla 4.sırada bitiren Çayırovaspor, 8 puanlı Beylikbağıspor’a konuk oldu. Play-Off’ta iki iddialı takımı karşı karşıya getiren maçta deplasmanda oynayan Çayırovaspor, Ertan Şahin’in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. İkinci yarının hemen başında Ali Keçeci, Çayırovaspor’u 2-0 öne geçirdi. 68.dakikada Tunahan Ergül’ün golüyle fark 3’e çıktı.

BEYLİKBAĞI SON DAKİDA FARKI BİRE İNDİRDİ

Ev sahibi Beylikbağıspor, son bölümlerde Burak Toprak ve Emre Aydın’ın attığı gollerle farkı 1’e indirip, umutlandı. 90+5’de son sözü Çayırovaspor’dan Murat Çetinkaya söyledi. Murat’ın golüyle Çayırovaspor, maçtan 4-2 galip ayrıldı, puanını 9’a çıkarıp, BAL yarışında umutlarını devam ettirdi. Ligin ilk yarısında oynanan maçta Beylikbağıspor, deplasmanda 2-0 kazanmıştı.

07 Nis 2024 - 15:00 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.100.159 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL