Çayırova, Beylikbağı’na deplasmanda 4 attı

ÇAYIROVASPOR 3-0 ÖNE GEÇTİ

Play-Off’un ilk yarısını da 6 puanla 4.sırada bitiren Çayırovaspor, 8 puanlı Beylikbağıspor’a konuk oldu. Play-Off’ta iki iddialı takımı karşı karşıya getiren maçta deplasmanda oynayan Çayırovaspor, Ertan Şahin’in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. İkinci yarının hemen başında Ali Keçeci, Çayırovaspor’u 2-0 öne geçirdi. 68.dakikada Tunahan Ergül’ün golüyle fark 3’e çıktı.

BEYLİKBAĞI SON DAKİDA FARKI BİRE İNDİRDİ

Ev sahibi Beylikbağıspor, son bölümlerde Burak Toprak ve Emre Aydın’ın attığı gollerle farkı 1’e indirip, umutlandı. 90+5’de son sözü Çayırovaspor’dan Murat Çetinkaya söyledi. Murat’ın golüyle Çayırovaspor, maçtan 4-2 galip ayrıldı, puanını 9’a çıkarıp, BAL yarışında umutlarını devam ettirdi. Ligin ilk yarısında oynanan maçta Beylikbağıspor, deplasmanda 2-0 kazanmıştı.