Bağdat, Karamürsel’i yine yenemedi: 0-0

AVNİ KALKAVAN’DA İLK İKİ TAKIMIN MAÇI VARDI

Avni Kalkavan Stadı’nda oynanan, kazanan takımın BAL yolunda çok önemli avantaj sağlayacağı maça ilgi çok fazlaydı. Bağdatspor maça Ahmet Demirbaş, Mehmet Ünal, Bedirhan Bahar, Kubilay Ertuğ, Enes Arslan, Süleyman Yıldırım, Mert Yavuz, Emirhan İrze, Özgür Dağdelen, Bedirhan Özkanlı ve Kerem Gülmez on biri ile çıktı. Karamürselspor ise Mehmet Öztürk, Emre Kar, İbrahim Demirer, Efe Özmemişoğlu, Ahmet Seyfi Yüksel, Sezgin Bektaş, Eren Katkay, Muhammet Yalçın, Hüseyin Akçay, Behlül Civelek ve Eray Gençbay on biri ile sahadaydı.

KARAMÜRSELSPOR 10 KİŞİ KALDI

Ligin ilk yarısında Karamürsel’de oynanan, gergin geçen ilk karşılaşma 0-0 sona ermişti. Avni Kalkavan Stadı’ndaki rövanş maçının ilk yarısında da iki takım pozisyona girmekte zorlandı, devre golsüz geçildi. Maçın ikinci yarısına Bağdatspor çok hızlı başladı, Bedirhan Özkanlı, Mehmet Ünal ve Özgür ile fırsatları değerlendiremedi. Karamürselspor’da Eren Kartay, 60.dakikada kırmızı kart gördü. Bağdatspor, 10 kişi kalan rakibi karşısında penaltı kazandı. Kaleci Mehmet Öztürk, Kerem Gülmez’i düşürdü, maçın hakemi Sait Tuzcu penaltı noktasını gösterdi. Atışı genç oyuncu Emirhan İrze kullandı, kaleci Mehmet Öztürk gole izin vermedi. Son bölümde Bağdatspor, Anil Kabil ve Güler ile de iki pozisyon buldu. Kaçan bu pozisyonlardan sonra maçta 0-0 bitti.



SÜPER AMATÖR LİGİ PLAY-OFF GRUBU

Takim Adi O G B M A Y P 1-Bağdat Spor 6 3 3 0 7 2 12 2-Karamürselspor 6 2 4 0 4 2 10 3-Çayırovaspor 6 3 0 3 9 8 9 4-Beylikbağıspor 6 2 2 2 7 8 8 5-Türkeli Gençlik 6 2 1 3 8 8 7 6- Körfez G.B 6 1 0 5 4 11 3

TOPLU SONUÇLAR

Bağdatspor: 0 Karamürselspor: 0

Beylikbağıspor: 2 Çayırovaspor: 4

Türkeli Gençlik: 4 Körfez GB: 2

HAFTANIN MAÇLARI

13 NİSAN PAZAR

Karamürsel Stadı

14.00 Karamürselspor-Beylikbağı

Körfez Esentepe Stadı

15.00 Körfez GB- Bağdatspor

Çayırova Stadı

15.00 Çayırovaspor-Darıca Türkeli Gençlik