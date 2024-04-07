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Türkeli, Körfez GB’den rövanşı 4 golle aldı

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Süper Amatör Lig Play-Off’ta ilk yarıyı son iki sırada tamamlayan Darıca Türkeli Gençlikspor ile Körfez GB, Darıca Nene Hatun Stadı’nda karşılaştı. Türkeli Gençlikspor, ilk maçta 2-0 mağlup olduğu rakibini 4-2 yendi, ilk iki umutlarını devam ettirdi.

Uğur Uludağ
Uğur Uludağ Tüm Haberleri
Türkeli, Körfez GB’den rövanşı 4 golle aldı mask
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TÜRKELİ İLK YARI 2-1 ÖNDE

Darıca Nene Hatun Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısında ev sahibi ekibin üstünlüğü vardı. Mavi-Beyazlı ekip, Uğur Güral ve Muhammet Taha Bulut ile 2-0 öne geçti. İlk yarının sonlarına doğru Körfez GB, Yasin Yavan’ın penaltı golüyle farkı 1’e indirdi, ilk yarı 2-1 sona erdi.

KÖRFEZ GB YİNE MAĞLUP

İkinci yarıda Türkeli Gençlikspor, Enes Reisli ile farkı yeniden ikiye çıkardı, skor 3-1 oldu. Körfez GB, maçta ikinci kez penaltı kazandı. Atışı bu kez Umut Doğan kullandı, skoru 3-2’ye getirdi. Türkeli Gençlikspor, 85.dakikada Hakan Kaya’nın golüyle karşılaşmayı 4-2 kazandı, puanını 7’ye çıkardı. Körfez GB, Play-Off’ta üst üste 5.yenilgisini aldı.

# Körfez

07 Nis 2024 - 15:02 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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