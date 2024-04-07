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07 Nis 2024 - 15:08- Gündem G:

Biri turuncu duman saldı, diğeri ise simsiyah! Vatandaş o anları anbean kaydetti

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Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde üretim yapan iki büyük firmanın bacasından çıkan duman korkuttu. Bir fabrika çevreye turuncu duman salarken, diğeri ise simsiyah duman attı.

Biri turuncu duman saldı, diğeri ise simsiyah! Vatandaş o anları anbean kaydetti
Biri turuncu duman saldı, diğeri ise simsiyah! Vatandaş o anları anbean kaydetti
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Dilovası ilçesinde bulunan Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bir elektronik firmasına ait fabrikanın bacasından turuncu duman gökyüzüne karıştı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Dumanı görüntüleyen vatandaş, "Bir fabrikadan değişik bir duman çıkıyor şu anda, asit olabilir" ifadelerini kullandı.

Bir diğer olay ise Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan metalurji firmasında yaşandı. Fabrikanın bacasından çıkan simsiyah duman korkuttu. Bazı vatandaşlar o anları anbean kaydetti. Bir vatandaş, "Üzücü, hiç istemediğimiz görüntüler” sözleriyle o anları görüntüledi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Dilovası Ekoloji Ve Sağlık Derneği Başkanı İsmail Sami, "Dün o facia yaşandı. Havaya turuncu renkte kimyasal madde sızdı. Bu uçucu bir madde, canlılara da zarar vermiştir. Burada yüzlerce kimyasal tank var. Haddaneler ile içe geçmiş durumdalar. Şu an beyaz dumanlar var ama bunlar siyah duman da atıyor. Biz bir an önce bunlara bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

Her iki görüntü ile ilgili  Kocaeli Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri inceleme başlattı.

Biri turuncu duman saldı, diğeri ise simsiyah! Vatandaş o anları anbean kaydetti
Biri turuncu duman saldı, diğeri ise simsiyah! Vatandaş o anları anbean kaydetti

Kaynak: İHA

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07 Nis 2024 - 15:08 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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