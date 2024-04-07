CHP’nin itirazını YSK da reddetti... CHP'liler tepki gösterdi

AK Parti Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, yerel seçim yarışında 34 bin 209 oy ile en yakın rakibi olan CHP Adayı Tayfun Balıkçı’dan 1395 oy fazla alarak yeniden Körfez Belediyesi Başkanı seçilmişti. Kullanılan yaklaşık 5 bin oyun geçersiz sayılması sebebiyle CHP Körfez İlçe Başkanlığı, seçime itiraz ederek 401 sandığın tekrar sayılması için önce İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu. İlçe Seçim Kurulu itirazı reddedince partililer bu kez İl Seçim Kurulu’na itiraz etti. İl Seçim Kurulu da bu itirazı reddedince CHP’liler konuyu Yüksek Seçim Kurulu’na taşıdı. Ancak YSK da CHP’nin yaptığı itirazı reddetti.

İLÇE SEÇİM KURULU ÖNÜNE GELDİLER

Yüksek Seçim Kurulu’nun itiraza ret vermesinin ardından CHP İl Örgütü açıklama yapmak için Körfez İlçe Seçim Kurulu’nun önünde toplandı. Açıklamaya CHP Kocaeli Milletvekilleri Harun Yıldızlı, Mühip Kanko, Nail Çiler, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Caner Arduç, Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı, CHP eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, yöneticiler, partililer ve vatandaşlar katıldı.

KÖRFEZİN İRADESİ GASP EDİLDİ

CHP İl Başkanı Bülent Sarı açıklamasında, “Körfez’imizin iradesine sahip çıkmak için buradayız. 31 Mart akşamı pusu kurularak Körfez’imizin iradesi gasp edilmiştir. Körfez İlçe Seçim Kurulu’nun ve İl Seçim Kurulu’nun karar siyasi iktidarın kararıdır. Çiftte standarttır, kabul edilemez.

AYRICALIK İSTEMİYORUZ

Bu kararlar gözümüzün içine baka baka verilmiştir. Çoğu ilçelerde AK Parti’nin verdiği itirazlar kabul edilmiştir. Yeni sayımlar yapılmıştır ve yeniden seçim tekrarı olmuştur. Maalesef ki Körfez’de hiçbir şekilde kabul etme durumu yok. Biz ayrıcalık istemiyoruz. Biz Körfez’imizin iradesinin Körfez’imize verilmesini istiyoruz. Oylar yeniden sayılsın istiyoruz. Kara bulutlar ortadan kalksın istiyoruz. Bu seçimin galibi kimse burada alkışlayalım istiyoruz” diye konuştu.

MÜCADELEDEN YILMAYACAĞIZ

CHP’nin Körfez Adayı Tayfun Balıkçı ise açıklamasında, “Bizimle demokrasi mücadelesi veriyorsunuz. 31 Mart’ta yapılan seçimlerde şaibeye karıştık. Okullarda elektrik kesiliyor ve bir sürü olay yaşanıyor. Memurların oy kullanması ve birçok sebepten şaibe var. Biz niçin bu durumdayız? Bu mücadeleden yılmayacağız. Yenilgilerimiz olsa da ders sayıp devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz canla başla halk gücüyle aslanlar gibi mücadele ettik. Sonuna kadar haklarımızı aradık. 3-4 sayfa savunma verdik. Kesin bunlara bakmayacaklar ama biz hak hukuk adalet diyeceğiz” ifadelerini kullandı.