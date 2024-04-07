Dostça başladı, dostça bitti: 1-1

ÇORUM HIZLI BAŞLADI

Ligde üçüncülük yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Kocaelispor deplasmanda Çorum FK’ya konuk oldu. Maça hızlı başlayan Çorum FK çok tehlikeli geldi. 2.dakikada Geraldo'nun çevirdiği topa Verheyt dokundu. Kaleci Gökhan gole izin vermedi. 3. dakikada maça hızlı başlayan Çorum FK golü buldu. Savunmanın arkasına atılan topta Yusuf Abdioğlu'nun büyük hatasıyla Geraldo topu önünde buldu. Kaleci Gökhan'ı geçen Geraldo topu boş ağlara gönderdi ve Çorum FK maçta öne geçti.

GÖKHAN KALESİNDE DEVLEŞTİ

9.dakikada Candeias’ın köşe vuruşunda Burak Öksüz kafayı vurdu, top üstten dışarıya çıktı. 10.dakikada ise Kocaelispor beraberliğe çok yaklaştı. Amaral’ın pasında Ramil kaleci Hasan Hüseyin’den topu kurtardı, açısı dar olmasına rağmen topu kaleye gönderdi. Hasan Hüseyin’i geçen topu gol çizgisi üzerinden Toure çıkardı. 16.dakikada Çorum mutlak gol kaçırdı. Sağ kanattan yapılan ortada Verheyt göğsü ile kontrol ettiği topu kaleye gönderdi, Gökhan topu dizleri ile çıkardı, boş kalan topa yine Verheyt dokundu, Gökhan bu topu da sağına uzanarak çok iyi çıkardı ve topu kornere gönderdi.

KOCAELİSPOR DENGEYİ SAĞLADI

Maçın ilk bölümünde oldukça etkili olan ve pozisyonlar üreten Çorum FK bir kez daha gole yaklaştı. Kerem Kalafat topu sağdan rahat bir şekilde getirdi ve Nalepa’ya bıraktı. Nalepa’nın yay üzerinden çektiği şutta top sağdan az farkla dışarıya çıktı. 21.dakika ise Kocaelispor gole çok yaklaştı. Şeydayev'in vuruşunda top yandan auta gitti. 23.dakikada ise Cihat'ın vuruşunda top az farkla auta gitti. 30.dakikada ise Candeias’ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Burak Öksüz’ün kafa vuruşunda top kaleci Hasan Hüseyin’de kaldı.

DEVRE 1-0 BİTTİ

İlk yarının son bölümde iki takımında atak oyunu devam etti. Çorum’da Geraldo’nun sağ çaprazdan çektiği şutta top sağdan dışarıya çıktı. 43: Yusuf Abdioğlu’nun pasında Cem ceza sahası içinde topa dönerek vurdu, meşin yuvarlak soldan dışarıya çıktı. 45 Kocaelispor'da Duhan'ın ceza sahasına çevirdiği topta Yusuf Cihat müsait pozisyonda kaleye şutunu attı. Top kaleci Hasan Hüseyin'in üzerine gitti. Dk. 45+3: Ramil ceza sahasına sokulurken kaleye sert bir şut gönderdi, top üstten az farkla dışarıya çıktı.

BERİDZE DENGEYİ GETİRDİ

58.dakikada Candeias’ın kullandığı serbest vuruşta Emir topa kafa ile vurdu, top üstten dışarıya çıktı. 60. Kocaelispor'da Burak Öksüz sakatlanarak oyundan çıktı yerine Barış Alıcı girdi. 65. Kocaelispor mutlak gol kaçırdı. Amaral’ın pasında Barış kalecisi karşısında gördü ancak topa çok kötü vurdu. 72.dakikada Kocaelispor golü buldu. Barış'ın şutunda top savunmaya çarpıp üst direkten döndü. Dönen topa atağı başlatan Beridze kafayla vurdu ve topu ağlara gönderdi ve skora denge geldi. 75.dakikad ise Barış Alıcı’nın şutunda top Erkan’dan sekti, dönen topu Amaral kaleye gönderdi, bu top da üstten dışarıya çıktı.

MAÇ UZATMALARDA GİTTİ GELDİ

81.dakikada Amaral’ın ceza sahası dışından çektiği şutta top Hasan Hüseyin’de kaldı. 1 dakika sonra bu kez Atila kaleyi yokladı, top soldan dışarıya çıktı. 90+2.dakikada Çorum gol çok yaklaştı. Sağdan gelişen hızlı atakta içeriye doğru gönderilen topa Eren uzandı, top bu futbolcunun ayak parmak ucundan sıyırıp dışarıya çıktı. 90+4.dakikada bu kez Kocaelispor mutlak bir gol kaçırdı. Amaral’ın pasında Beridze bomboş pozisyonda ceza sahasına kadar sokuldu ancak çok kötü bir tercihte bulununca net gol kaçtı. Geriye kalan sürede başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı.

HABER: Aziz Emre GÜNDEŞEN

FOTOLAR: Hulusi ÖZDİLEK