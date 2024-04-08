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08 Nis 2024 - 00:00- Resmi İlanlar G:

T.C.GEBZE 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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T.C.GEBZE 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.GEBZE 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No : 2016/543-Ceza Dava Dosyası

KARAR ÖZETİ
Gebze 9. Asliye Ceza Mahkemesinin 2016/543 Esas 2024/121 Karar sayılı ilamı ile sanık DRAGON ANAKIVESKI hakkında "Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan "DÜŞME" kararı verilmiş, katılan vekili tarafından Mahkememiz kararına karşı İstinaf Talebinde bulunulmuş olup;
Sanık DRAGON ANAKIVESKI tüm aramalara rağmen bulunamamış ve adresi meçhul olduğundan kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 maddesi gereğince mağdura tebliğ edilmesi, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün sonra ilamın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 7 (yedi) gün içinde karara karşı istinaf kanun yoluna gidilebileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 04.04.2024

#ilangovtr

Basın No ILN02015159

08 Nis 2024 - 00:00 Kocaeli- Resmi İlanlar --- Okunma

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