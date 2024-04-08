T.C.GEBZE 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2016/133-Ceza Dava Dosyası

KARAR ÖZETİ

Gebze 9.Asliye Ceza Mahkemesinin 22/02/2024 tarih 2016/133 Esas 2024/120 Karar sayılı ilamı ile sanık MYKOLU LYKOV hakkında "Mühür bozma" suçundan zaman aşımı nedeniyle "DÜŞME" kararı verilmiş, ancak sanık aramalara rağmen bulunamamış ve adresi meçhul olduğundan, kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 maddesi gereğince sanığa tebliğ edilmesi, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün sonra ilamın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 7 (yedi) gün içinde karara karşı istinaf kanun yoluna gidilebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.