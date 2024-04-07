Kandıra Belediye Başkanlığı seçimine edilen itiraz için karar verildi

YAKLAŞIK 2 BİN 560 GEÇERSİZ OY VAR

31 Mart Pazar günü seçmen sandığa giderek yerel yöneticilerini seçerken, oyların sayımının ardından ortaya çıkan sonuçlara itirazlar da geldi. İtiraz edilen sonuçlardan biri de Kandıra Belediye Başkanlığı seçimi oldu. AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez ilk sonuçlara göre 10 bin 745 oyla seçimi kazanan taraf olurken seçimin ikincisi ise 9 bin 860 oy alan Bağımsız Kandıra Belediye Başkan Adayı Cengiz Kan oldu. İki aday arasında 885 oy fark olması ve yaklaşık 2 bin 560 da geçersiz oyun bulunması sebebiyle Kan sonuca itiraz etti.

İTİRAZINI YSK’YA TAŞIMASI BEKLENİYOR

İlk önce Kandıra İlçe Seçim Kurulu’na itiraz eden Cengiz Kan’ın bu başvurusu reddedildi. Bu durum sonrası Kan itirazını Kocaeli İl Seçim Kurulu’na taşıdı. Yapılan incelemeler sonucu Kan’ın itirazı İl Seçim Kurulu tarafından da reddedildi. Cengin Kan, itirazını en yüksek makama kadar götüreceğini ifade ederken il seçim kurulundan gelen ret kararı sonrası itirazını Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) taşıması bekleniyor. İtirazın YSK’ya taşınması durumunda en geç 13 Nisan’a kadar itirazın kabulü ya da reddi açıklanacak.