Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Siyaset

Zafer Partisi İl Başkanı Oğuz: Daha yeni başlıyoruz

ABONE OL Google News Sayfamız

2024 Yerel Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlara göre Zafer Partisi’nin, Türkiye geneli en yüksek oy oranına ulaştığı illerden birini Kocaeli olduğu açıklandı. Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanı Ender Oğuz ortaya çıkan sonuç sonrası “Daha yeni başlıyoruz’ dedi.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Zafer Partisi İl Başkanı Oğuz: Daha yeni başlıyoruz mask
ABONE OL Google News Sayfamız

31 Mart Pazar günü gerçekleşen seçimlerin ardından Zafer Partisi, oy oranlarının en yüksek olduğu illeri açıkladı. Listenin ilk basamağında belediye başkanlığı yarışında oyların yüzde 5,11’ini aldıkları Erzurum yer alırken oyların yüzde 3,45’ini aldıkları Kocaeli de listesinin 4’üncü basamağında yer aldı. Hazırlanan sıralamayı sosyal medya hesabında paylaşan Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanı Ender Oğuz “Tüm dava arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Var olasınız! Daha yeni başlıyoruz” ifadelerini kullandı. Oğuz paylaşımına Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı da etiketledi.

# Kocaeli, sosyal, VAR, yeni

07 Nis 2024 - 17:08 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.100.159 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL