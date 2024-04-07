31 Mart Pazar günü gerçekleşen seçimlerin ardından Zafer Partisi, oy oranlarının en yüksek olduğu illeri açıkladı. Listenin ilk basamağında belediye başkanlığı yarışında oyların yüzde 5,11’ini aldıkları Erzurum yer alırken oyların yüzde 3,45’ini aldıkları Kocaeli de listesinin 4’üncü basamağında yer aldı. Hazırlanan sıralamayı sosyal medya hesabında paylaşan Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanı Ender Oğuz “Tüm dava arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Var olasınız! Daha yeni başlıyoruz” ifadelerini kullandı. Oğuz paylaşımına Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı da etiketledi.
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Zafer Partisi İl Başkanı Oğuz: Daha yeni başlıyoruz
2024 Yerel Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlara göre Zafer Partisi’nin, Türkiye geneli en yüksek oy oranına ulaştığı illerden birini Kocaeli olduğu açıklandı. Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanı Ender Oğuz ortaya çıkan sonuç sonrası “Daha yeni başlıyoruz’ dedi.