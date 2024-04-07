Zafer Partisi İl Başkanı Oğuz: Daha yeni başlıyoruz

31 Mart Pazar günü gerçekleşen seçimlerin ardından Zafer Partisi, oy oranlarının en yüksek olduğu illeri açıkladı. Listenin ilk basamağında belediye başkanlığı yarışında oyların yüzde 5,11’ini aldıkları Erzurum yer alırken oyların yüzde 3,45’ini aldıkları Kocaeli de listesinin 4’üncü basamağında yer aldı. Hazırlanan sıralamayı sosyal medya hesabında paylaşan Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanı Ender Oğuz “Tüm dava arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Var olasınız! Daha yeni başlıyoruz” ifadelerini kullandı. Oğuz paylaşımına Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı da etiketledi.