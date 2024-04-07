Erzurumlulardan öğretmenlere iftar

MÜDÜRLER BİR ARAYA GELDİ

Kocaeli Erzurumlular Vakfı, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yetiştiren eğitimciler için iftar programı düzenledi. İzmit Öğretmenevi’ndeki iftara İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, İl Milli Eğitim Müfettişi Murat Çomaklı, Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, İzmit Öğretmenevi Müdürü Halil İbrahim Soylu, emekli öğretmenler ve Vakıf Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

BİRLİKTE BEREKET, AYRILIKTA AZAP

Kocaeli Erzurumlular Vakfı Başkanı Ahmet Önal, birliktelikte yaptığı konuşmada, “Başı rahmet ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş olan, oruç ayı Ramazan ayının son günlerini eda ediyoruz. Biz Müslümanlar için birlikte bereket ve ayrılıkta azap vardır. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni eda ettik, Allah önümüzdeki seneyi de nasip eder inşallah. Davetimize icabet eden siz değerli misafirlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi