KOTO’da açılan işletme sayısı kapananın 3 katı

NÜFUS VE YENİ SEKTÖRLER NEDENİYLE

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) geçtiğimiz yıl açılan ve kapanan işletme sayılarını kamuoyuyla paylaştı. KOTO, 2023 yılında 2 bin 179 yeni işletme açılış kaydı yaparken 732 de işletme kapatma kaydı yaptı. Ekonomik sıkıntılardan dolayı esnafın zor günlerden geçtiği şu zamanlarda, KOTO’nun açılan ve kapanan işletme sayıları arasındaki fark dikkat çekti. Geçen yıl KOTO’daki açılan işletme sayısı, kapanan işletme sayısının yaklaşık 3 katı daha fazla oldu. Konuyla ilgili gazetemize kısa bir değerlendirmede bulunan KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Bu rakamlar her yıl böyle çıkar. Nüfus ve yeni sektörlerin ortaya çıkması da, açılan ve kapanan işletme sayısı arasında çıkan farkın başlıca sebebi” ifadelerini kullandı.