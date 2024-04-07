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- Ekonomi

Balıkta av yasağı öncesi fiyatlar altüst oldu

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15 Nisan’da balık avlanma sezonu kapanacak. Kapanma öncesi İzmit Balıkhan’daki balık fiyatlarını mercek altında aldık, balık fiyatlarında durum altüst olmuş durumda.

Muhammet Emin Can
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Balıkta av yasağı öncesi fiyatlar altüst oldu mask
Balıkta av yasağı öncesi fiyatlar altüst oldu
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HAMSİ DAHA UYGUN FİYATTAN SATILIYOR

Balıkta büyük teknelerin avlanmasına yasak getiren karara göre 15 Nisan Pazartesi günü balıkta av sezonu kapanacak. Bu kararla birlikte yasağın başladığı tarihle birlikte sadece küçük tekneler ve oltalarla avlanma yapılabilecek. Peki, yasağın başlamasına 1 hafta kala İzmit Balıkhan’da son durum nedir? Palamut sezonu tamamen kapandı, tezgâhlarda palamut yok. Hamsi ise 1 ay öncesi fiyatına göre daha uygun fiyattan satılıyor. Karidesin fiyatında yüzde 50’lik düşüş söz konusu olurken deniz levrek, barbun ve Karadeniz mezgit fiyatı 1 ay öncesine göre düşen balıklar oldu.

RAMAZAN NEDENİYLE FİYATLAR DÜŞÜK

Sezon bitimine kısa bir süre Balıkhan’da Karadeniz istavrit, Karadeniz somon, çupra, olta çupra, levrek, olta levrek, lüfer, Norveç somon, kalkan, dil, minekop ve turna mezgit ise 1 ay öncesine göre fiyatı yükselen balıklar oldu. Fiyatı düşen ve yükselen balıklar dışında pek çok balığın fiyatı 1 ay öncesiyle aynı kalırken Balıkhan’daki son durumu esnaf Ahmet Tartar anlattı. Tartar şunları söyledi: “Av yasağı başlıyor diye buraya balık gelmeyecek değil. Küçük kayıklar avlanmaya devam edecek. Ramazan nedeniyle fiyatlar düşük. Hamsi en az 250 TL olmalı ama Ramazan Ayı sebebiyle daha düşük. Türkiye geneline göre Kocaeli’de balık fiyatları biraz daha uygun, İstanbul Kocaeli’yi sollamış durumda”

 

BALIK ADI

ESKİ FİYAT

YENİ FİYAT

Karadeniz istavrit

100

150

Karadeniz çinekop

600

600

Karadeniz somon

220

270

Çupra

110

180

Olta çupra

150

550

Levrek

120

160

Olta levrek

150

550

Eşkine

-

250

Lüfer

250

280

Norveç somon

500

550

Barbun

550

200

Hamsi

150

100

Kalkan

1.000

1.200

Karides

500

250

Kalamar

-

350

Dil

250

350

Deniz levrek

450

400

Kırlangıç

250

250

Karadeniz mezgit

350

150

Minekop

550

600

Mercan

250

250

Turna mezgit

150

450

Uskumru

200

200

Olta mırmır

-

200

# İzmit, Kocaeli, Türkiye, Ramazan, yeni, İstanbul, hafta

07 Nis 2024 - 17:23 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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