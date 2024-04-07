Balıkta av yasağı öncesi fiyatlar altüst oldu

HAMSİ DAHA UYGUN FİYATTAN SATILIYOR

Balıkta büyük teknelerin avlanmasına yasak getiren karara göre 15 Nisan Pazartesi günü balıkta av sezonu kapanacak. Bu kararla birlikte yasağın başladığı tarihle birlikte sadece küçük tekneler ve oltalarla avlanma yapılabilecek. Peki, yasağın başlamasına 1 hafta kala İzmit Balıkhan’da son durum nedir? Palamut sezonu tamamen kapandı, tezgâhlarda palamut yok. Hamsi ise 1 ay öncesi fiyatına göre daha uygun fiyattan satılıyor. Karidesin fiyatında yüzde 50’lik düşüş söz konusu olurken deniz levrek, barbun ve Karadeniz mezgit fiyatı 1 ay öncesine göre düşen balıklar oldu.

RAMAZAN NEDENİYLE FİYATLAR DÜŞÜK

Sezon bitimine kısa bir süre Balıkhan’da Karadeniz istavrit, Karadeniz somon, çupra, olta çupra, levrek, olta levrek, lüfer, Norveç somon, kalkan, dil, minekop ve turna mezgit ise 1 ay öncesine göre fiyatı yükselen balıklar oldu. Fiyatı düşen ve yükselen balıklar dışında pek çok balığın fiyatı 1 ay öncesiyle aynı kalırken Balıkhan’daki son durumu esnaf Ahmet Tartar anlattı. Tartar şunları söyledi: “Av yasağı başlıyor diye buraya balık gelmeyecek değil. Küçük kayıklar avlanmaya devam edecek. Ramazan nedeniyle fiyatlar düşük. Hamsi en az 250 TL olmalı ama Ramazan Ayı sebebiyle daha düşük. Türkiye geneline göre Kocaeli’de balık fiyatları biraz daha uygun, İstanbul Kocaeli’yi sollamış durumda”