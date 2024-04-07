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Derincespor Fırat Gül'ü üzdü

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2.Lig’de kümede kalma mücadelesi yapan Belediye Derincespor, Pazar günü sahasında konuk etiği şampiyon adayı Kastamonuspor ile 0-0 berabere kaldı.

Kenan Meriç
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Derincespor Fırat Gül'ü üzdü mask
Derincespor Fırat Gül'ü üzdü
Derincespor Fırat Gül'ü üzdü
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İLK YARI ETKİLİ OLDU

Hafta içinde İnegöl deplasmanında 1-1 berabere kalan Derincespor, pazar günü bu kez lig ikincisi, şampiyonluğun güçlü adaylarından Kastamonuspor’u konuk etti. Sarı-Lacivertli ekip, Kocaelispor’un eski teknik sorumlusu Fırat Gül’ün çalıştırdığı Kastamonuspor karşısında ilk yarıda fırsatlar buldu. Özellikle Melik Derin, çok net pozisyondan yararlanamadı.

Derincespor Fırat Gül'ü üzdü

KALECİ HÜSEYİN YILMAZ YILDIZLAŞTI

 İlk yarısı 0-0 biten maçta ikinci yarıda konuk takım Kastamonuspor daha baskılıydı. Özellikle 7 dakikalık uzatma bölümlerinde Derincespor kalesini abluka altına aldı. Derincespor kalecisi Hüseyin Yılmaz, Kastamonuspor’a  gol fırsatı tanımadı. Son iki maçından 2 puan çıkaran Derincespor, bir maç eksiğiyle averajla düşme hattının üzerinde yer alıyor.

Derincespor Fırat Gül'ü üzdü

DERİNCESPOR: 0 KASTAMONUSPOR: 0

STAT: Derince Doğal Çim

HAKEMLER: Burak Akdağ, Burak Cansız, Mehmet Büyükyılmaz

DERİNCESPOR: Hüseyin Yılmaz xxx, Hüseyin Karabey xxx, Volkan Altınsoy xxx (Dk.67 Furkan Şeker xx),  Alpay Çelebi xxx, Canberk Ömer Özdemir xxx, Hamza Ok xxx, Fatih Cerlek xx (Dk.62 Taha Aydınlı xx), Alperen Pak xxx, Berat Ali Genç xxx, Melik Derin xxx, Ege Özkayımoğlu xx (Dk.62 Murat Arda Ayhan xx),

KASTAMONUSPOR: Abdullah Yiğiter xxx, Erkam Reşmen xxx, Ramazan Keskin xxx, Yalçın Kılınç xx, Muhammet Emin Sarıkaya xxx, İsmail Güven xx (Dk.57 İlyas Kubilay xx),  Yiğitali Bayrak xx, Furkan Çil xx (Dk.84 Ali Akkuş) Mustafa Berkan Aydeniz xx, Samet Ali Kaya xx (Dk.57 Yusuf Türk xx),Okan Eker xxx

# Derince, kocaelispor, Ramazan, hafta

07 Nis 2024 - 17:25 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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