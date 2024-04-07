Gebze son dakikada güldü: 2-1

İKİ GOLDE ADEM’DEN

Liderin 4 puan gerisinde haftaya başlayan Gebzespor sahasında oynadığı maçta kentimizin bir diğer temsilcisi Gölcükspor ile karşı karşıya geldi. Adem Parlak’ın 21.dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Gebzespor ilk yarıyı bu skorla tamamladı. 23.dakikada Gölcükspor Teknik Direktörü Ömer Faruk Uzuner kırmızı kart gördü. İlk yarısı bu skorla biten maçın ikinci yarısında 53.dakikada Burak Toker’in golüne engel olamayan Gebzespor’da Oluş 74.dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 77.dakikada ise Gölcükspor’da Oğuzhan Kol direk kırmızı kart gördü. 9 dakika uzatma eklenen maçın 90+8.dakikaasında Adem Parlak bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-1 yaptı. Başka gol olmadı ve Gebzespor sahadan galibiyetle ayrıldı.