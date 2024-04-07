Derince Belediyesi'nde komisyonlar belli oldu

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Derince Belediyesi başkanlığı için CHP’li Sertif Gökçe ve Ak Partili İbrahim Şirin yarışmış ve Sertif Gökçe oyların yüzde 48.28’sini (39.833) alarak belediye başkanı seçilmişti. Yeni dönemle birlikte Derince Belediyesi'nin Nisan ayı olağan meclis toplantısında encümen ve komisyon üyeleri belli oldu.

KOMİSYONLAR

Meclis Katipleri

1-Evrim Gülsoy

2- Melin Can Er

Yedek

(1-Emre Şimşek),

(2-Serhat Tanyıldız)

Meclis Başkan Vekilleri

1- Abdurrahman Akgüi

2- Saniye Türk

Encümen Üyeleri

1-Ali Günerhan

2- Ali Avcı

3- Hüseyin Parlak

İmar Komisyonu

1- Ünal Ekşi

2- Ertan Karakaş

3-Serhat Tanyıldız

Plan Bütçe Komisyonu

1- Hakan Korel

2-İsmail Bilgin

3- Evrim Gülsoy

Çeşitli İşler

1- Asuman Ekerer

2- İsmail Çelik

3- Emre Şimşek

Çevre ve Sağlık

1- İbrahim Karnıaçık

2- Saniye Tank

3- İsmail Çelik

Eğitim ve Kültür

1- Melih Can Er

2- Abdurrahman Akgül

3- Saniye Türk

Marmara Birliği

1- Nuri Pasa

2- Hüseyin Parlak (Yedek)