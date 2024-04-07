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Esnaf da vatandaş da bayram pazarına ilgi göstermedi

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Ramazan Bayramı öncesi Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı’na bayram pazarı kuruldu fakat hem esnaf hem de vatandaş pazara pek de ilgi göstermedi. Pazarın büyük bir bölümü boş kaldı.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Esnaf da vatandaş da bayram pazarına ilgi göstermedi mask
Esnaf da vatandaş da bayram pazarına ilgi göstermedi
Esnaf da vatandaş da bayram pazarına ilgi göstermedi
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10 Nisan Çarşamba günü başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesi Kocaeli Seyyar Esnafı ve Pazarcılar Odası, 7-8-9- Nisan’da bayram pazarı kurulacağını açıklamıştı. 3 gün süreyle İzmit Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı’na kurulacak olan bayram pazarının ilk günü oldukça sakindi. Hem esnaf hem de vatandaşlar bayram pazarına ilgi göstermedi. Pazar alanının büyük bölümü boş kalırken tezgâhların açıldığı bölüm daha çok giyim tarafı oldu. Sebze ve meyve tezgâhları açılan bölüm ise boş kaldı, bu bölümü tezgâh açan sınırlı sayıdaki esnaf müşteri gelmemesi sebebiyle üzüntüsünü ifade etti.

Esnaf da vatandaş da bayram pazarına ilgi göstermedi
Esnaf da vatandaş da bayram pazarına ilgi göstermedi

# Ramazan Bayramı, Ramazan, ifade, Kocaeli, İzmit

07 Nis 2024 - 18:17 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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