Çöp kamyonu neredeyse vatandaşı eziyordu

Körfez Belediyesi’ne ait olan 41 F 3503 plakalı çöp kamyonu sabah saatlerinde işe giden bir vatandaşı neredeyse eziyordu. Ezilme riski ile karşı karşıya kalan vatandaş yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Saat 08.30 civarında işe gitmek için evden çıktım. Tuğrul Caddesi üzerinden otobüse binmek için caddede kaldırımda yürürken Körfez Belediyesi’ne ait çöp arabası karşımdan geliyordu. Yürüdüğüm kaldırımda sokak ayrımı vardı. Karşıya geçmek için çöp arabasına baktım ama sinyal vermedi. Sinyal vermeyince ben de karşıya geçmeye başladım ve bir anda şoför aracı üzerime kırdı. Neredeyse aracın altında kalıyordum. Şoföre ‘Sinyal vermeniz gerekiyor’ dedim. O da bana ‘Sen önüne bak’ diyerek bağırdı. Ehliyetini almak için çeşitli sınavlardan geçen bu şoföre sinyal vermesi gerektiğini ben mi öğreteceğim yoksa ehliyeti mi hatırlatacak? Belediye personellerinin denetlenmesini, doğru hizmetin yapılmasını istiyorum. İnsanlar yaşadıkları yerlerde güvende olduklarını bilmeleri gerekiyor” dedi.