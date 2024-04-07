Otogardaki hareketlilik bilet fiyatlarına da yansıdı

Ramazan Bayramı hem Kocaeli’de bulunup memleketine gidecek hem şehir dışında olup Kocaeli’ye gelecek vatandaşlar otogarla İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bir araya geliyor. Seçim öncesine kadar oldukça sakin günlere alışkın olan otogarda özellikle 9 günlük bayram tatilin başlamasıyla birlikte hareketlilik artmaya başladı. Müşteri yoğunluğunun fazla olduğu otogardaki hareketliliğin bir benzeri otobüs bilet fiyatlarında da yaşanıyor. Özellikle Antalya biletindeki fiyat artışı dikkatleri üzerine çekerken biletin fiyatı 1200 TL oldu. Birçok biletin fiyatı yükselirken Erzurum, Kars, Eskişehir ve Yalova bilet fiyatlarında düşüş görüldü.
ŞEHİR
ADI
SEÇİM HAFTASI
FİYATI (TL)
BAYRAM HAFTASI FİYATI (TL)
Ankara
400
500
Adana
1000
1200
Antalya
560
1200
Balıkesir
600
800
Bursa
300
330
Erzurum
1400
1200
İzmir
800
1000
Kars
1500
1300
Trabzon
1000
1500
Ordu
1000
1300
Mersin
1200
1200
Harem
200
200
Esenler
300
370
Giresun
1100
1300
Artvin
1500
1500
Çanakkale
850
900
Eskişehir
360
350
Sivas
1200
1200
Konya
700
850
Rize
1400
1500
Bolu
250
250
Edirne
550
550
Gaziantep
1000
1150
Van
1700
1700
Ardahan
1300
1300
Yalova
200
150
Kayseri
900
1000
Hatay
1200
1200
Elazığ
1200
1300