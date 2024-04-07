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Otogardaki hareketlilik bilet fiyatlarına da yansıdı

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İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde, Ramazan Bayramı öncesi hareketlilik yaşanırken bu hareketlilik otobüs bilet fiyatlarına da yansıdı.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Otogardaki hareketlilik bilet fiyatlarına da yansıdı mask
Otogardaki hareketlilik bilet fiyatlarına da yansıdı
Otogardaki hareketlilik bilet fiyatlarına da yansıdı
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Ramazan Bayramı hem Kocaeli’de bulunup memleketine gidecek hem şehir dışında olup Kocaeli’ye gelecek vatandaşlar otogarla İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bir araya geliyor. Seçim öncesine kadar oldukça sakin günlere alışkın olan otogarda özellikle 9 günlük bayram tatilin başlamasıyla birlikte hareketlilik artmaya başladı. Müşteri yoğunluğunun fazla olduğu otogardaki hareketliliğin bir benzeri otobüs bilet fiyatlarında da yaşanıyor. Özellikle Antalya biletindeki fiyat artışı dikkatleri üzerine çekerken biletin fiyatı 1200 TL oldu. Birçok biletin fiyatı yükselirken Erzurum, Kars, Eskişehir ve Yalova bilet fiyatlarında düşüş görüldü.

Otogardaki hareketlilik bilet fiyatlarına da yansıdı

 

Otogardaki hareketlilik bilet fiyatlarına da yansıdı

Otogardaki hareketlilik bilet fiyatlarına da yansıdı
Otogardaki hareketlilik bilet fiyatlarına da yansıdı

Otogardaki hareketlilik bilet fiyatlarına da yansıdı

ŞEHİR

ADI

SEÇİM HAFTASI

FİYATI (TL)

BAYRAM HAFTASI FİYATI (TL)

Ankara

400

500

Adana

1000

1200

Antalya

560

1200

Balıkesir

600

800

Bursa

300

330

Erzurum

1400

1200

İzmir

800

1000

Kars

1500

1300

Trabzon

1000

1500

Ordu

1000

1300

Mersin

1200

1200

Harem

200

200

Esenler

300

370

Giresun

1100

1300

Artvin

1500

1500

Çanakkale

850

900

Eskişehir

360

350

Sivas

1200

1200

Konya

700

850

Rize

1400

1500

Bolu

250

250

Edirne

550

550

Gaziantep

1000

1150

Van

1700

1700

Ardahan

1300

1300

Yalova

200

150

Kayseri

900

1000

Hatay

1200

1200

Elazığ

1200

1300

 

# Ramazan Bayramı, Ramazan, Kocaeli, İzmit, seçim

07 Nis 2024 - 20:18 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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