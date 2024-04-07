Otogardaki hareketlilik bilet fiyatlarına da yansıdı

Ramazan Bayramı hem Kocaeli’de bulunup memleketine gidecek hem şehir dışında olup Kocaeli’ye gelecek vatandaşlar otogarla İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bir araya geliyor. Seçim öncesine kadar oldukça sakin günlere alışkın olan otogarda özellikle 9 günlük bayram tatilin başlamasıyla birlikte hareketlilik artmaya başladı. Müşteri yoğunluğunun fazla olduğu otogardaki hareketliliğin bir benzeri otobüs bilet fiyatlarında da yaşanıyor. Özellikle Antalya biletindeki fiyat artışı dikkatleri üzerine çekerken biletin fiyatı 1200 TL oldu. Birçok biletin fiyatı yükselirken Erzurum, Kars, Eskişehir ve Yalova bilet fiyatlarında düşüş görüldü.

ŞEHİR ADI SEÇİM HAFTASI FİYATI (TL) BAYRAM HAFTASI FİYATI (TL) Ankara 400 500 Adana 1000 1200 Antalya 560 1200 Balıkesir 600 800 Bursa 300 330 Erzurum 1400 1200 İzmir 800 1000 Kars 1500 1300 Trabzon 1000 1500 Ordu 1000 1300 Mersin 1200 1200 Harem 200 200 Esenler 300 370 Giresun 1100 1300 Artvin 1500 1500 Çanakkale 850 900 Eskişehir 360 350 Sivas 1200 1200 Konya 700 850 Rize 1400 1500 Bolu 250 250 Edirne 550 550 Gaziantep 1000 1150 Van 1700 1700 Ardahan 1300 1300 Yalova 200 150 Kayseri 900 1000 Hatay 1200 1200 Elazığ 1200 1300