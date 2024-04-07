Büyükakın: Millet farkı görecek yeniden başaracağız

3 BİN KİŞİ KATILDI

AK Parti İl Teşkilatı tarafından düzenlenen Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Anadolu Musiki Grubu’nun okuduğu ilahiler eşliğinde gerçekleştirilen iftar, aynı zamanda seçim sürecinde büyük bir özveri ile çalışan teşkilatlara teşekkür amacı ile yapıldı. İftara, İl Koordinatör Milletvekili Ekrem Görçeker, AK Parti Milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Veysel Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Sami Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyakakın, İl Başkanı Şahin Talus, MKYK üyesi İlyas Şeker, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve çok sayıda teşkilat üyesi katıldı.

MARMARA’NIN EN BAŞARI TEŞKİLATI KOCAELİ

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı iftarda Kongre Merkezi’nin B ve C bloklarının tamamı doldu. İftarın ardından konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, teşkilatlara teşekkür ederek başladı. Büyükakın, “Marmara Bölgesi’nin en başarılı teşkilatlarısınız. Türkiye’nin de en başarılı teşkilatısınız. Sizlere ne kadar çok teşekkür etsek azdır. Siz 9 ilçe belediyesi ve Büyükşehir belediyesini büyük bir emek vererek kazandınız. 3 belediyeyi alanlar değil siz başardınız.

MİLLET FARKI GÖRECEK

Sakın mahsun olmayın, sakın üzülmeyin, sakın gevşemeyin. Biz yine başaracağız. Gerçek belediyeciliğin farkı önümüzdeki dönüm daha net ortaya çıkacaktır. Yarın hizmetler yapılmadığında, çeşmeler akmadığında, otobüsler kalkmadığında, çöpler toplanmadığında millet farkı görecektir. Hatalarımızı, kusurlarımızı göreceğiz. Milletimizin verdiği mesajı ilçe ilçe, mahalle mahalle, sandık sandık bakacağız. Vatandaşlarımızın gönlünü kazanmak için yeniden yollara düşeceğiz.

TÜM GÖZLER BİZİM ÜZERİMİZDE

Bıkkınlık, yorgunluk yok, çalışmaya devam edeceğiz. Bütün Türkiye’nin gözü bizim üzerimizde. Biz başaracağız. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Teşkilatçılığı ve belediyeciliği biliyoruz. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Onlar bizi eleştirsinler biz çalışacağız. Dikili ağacı olmayanlar neyi eleştirecek. Biz yaparız, biz çalışırız onlar konuşur, pusu kurar ve sadece bizi eleştirirler. Biz illaki gerçek olan hakikat olan millete hizmet etmenin başarılı olacağını biliyoruz. Allah’ın izni ile yine başaracağız. Yarından tezi yok çalışmaya başlayacağız. Tüm Türkiye’ye belediyeciliği tüm Türkiye’ye göstereceğiz. Bunu Kocaeli’de başlatacağız” dedi.

MARMARA’NIN HAMİSİ

Kocaeli’nin Marmara bölgesinin hamisi ve abisi olduğunu belirten İl Koordinatör Milletvekili Ekrem Görçeker, Kocaeli teşkilatlarını tebrik etti. Gökçeker, Kocaeli’den coşkulu bir bayramlaşma beklettiklerini kaydetti. Milletvekili Sami Çakır, AK Parti’nin tüm teşkilatlarının yeniden başlayacağını ve 31 Mart’ın yeni bir milat olacağının altını çizdi. Seçim sürecinde 60 gün boyunca birlikte çalıştıklarını söyleyen İl Başkanı Şahin Talus, “Seçim sandıkta kazanılır ve sandıkta çıkan sonuca saygı gösterilmeli.

KOCAELİ’DE BİZ KAZANDIK

Kocaeli’de AK Parti kazandı. Biz bu süreçten sonra sandık sandık sonuçları inceleyeceğiz. Muhalefet partisi sandıktan çıkan sonuca saygı duymuyor. Kazandıkları yerde demokrasi diyorlar, kaybettikleri yerde demokrasi demiyorlar. Kocaeli de biz seçim beyannamelerini yüzde 95 oranında tamamlamış bir teşkilatız. Bundan sonra iri olmamız, diri olmamız ve birlik olmamız gerekiyor. İl teşkilatımızın bayramlaşmasına bayramın birinci günü saat 12.30’da Antikkapı’da olacak. tüm teşkilatlarımızı buraya davet ediyorum” dedi.