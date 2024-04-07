AVM’de klinik açılamaz kararı hastaları mağdur etti

Kliniklerinin kapatılması nedeniyle artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) gitmek üzere olduklarını vurgulayan klinik yöneticileri, 2022 yılından bu yana verdikleri mücadeleyi şöyle anlattı:

BİR YIL ÇALIŞTILAR

“AVM’de klinik yönetmeliklerine göre tüm çalışmaları yaptık ve ruhsatımızı almak için İl Sağlık Müdürlüğüne başvurduk. Başvurunun ardından müdürlük, Sağlık Bakanlığından AVM’de klinik açılması için görüş alacaklarını söyledi. Bakanlık, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun’un 11. maddesine göre AVM’lerde sadece acil müdahale odası olacağını belirterek buna izin vermedi. Ancak yasada asla klinik açılamaz ibaresi yok. Tekrar dilekçe verdik ama sonuç alamadık ve Ankara’da idare mahkemesinde dava açtık. İdari mahkemesi, AVM’de klinik açılmasına engel olmadığını ve 30 gün içinde ruhsat verilmesini istedi. Ruhsatımız aralık 2022’de verildi ve biz çalışmaya başladık. Bir yıl boyunca hizmet verdik.

12 PERSONEL İŞSİZ KALDI

Ancak bu süreçte idare mahkemesinin kararını Bakanlık, istinaf mahkemesine götürdü. İstinaf, haksız rekabet ve halk sağlığına aykırı diyerek acele bir şekilde kliniğimizi kapattı. Bir taraftan kararı Danıştay’a götürürken bir taraftan da yürütmeyi durdurma için idare mahkemesine başvurduk. İdare mahkemesi yürütmeyi durdurdu ve o esnada Bakanlık ve il müdürlüğünden savunma istedi. Bakanlığın savunması verilir verilmez aynı mahkeme yürütmeyi durdurma kararını bozdu. Kararın ardından 12 personelimiz işsiz kaldı, hastalarımız mağdur oldu. Şu anda süreç Danıştay’da devam ediyor. Ama biz AYM ve AİHM’e başvurmak için çalışmalarımızı da tamamladık.”

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Mağdur olan klinik yöneticilerinin anlattıkları karşısında bundan sonra ne olacağını merak ediyoruz. Çünkü Kocaeli, Ankara ve Konya gibi birçok ilde AVM’lerde klinik olmasına rağmen 41 Burda’da açılmasına izin verilmemesi ciddi hak gaspı olarak değerlendirilebilir ve AYM ile AİHM’de tazminat mahkumiyetine neden olabilir. Neler olacağını takip edeceğiz.