A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki altıncı ve son maçında deplasmanda Sırbistan'a 30-22 yenildi.

Türkiye bu sonuçla, 2024 Avrupa Şampiyonası'na grupta en iyi üçüncü takımlar arasına girerek Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Zrenjanin kentinde Kristalna Spor Salonu'nda oynanan maça ev sahibi takım seyircinin de desteğiyle iyi başladı ve 4. dakikada skoru 3-0 yaptı. Daha sonra etkili oynamaya başlayan milli takım, Beyza İrem Türkoğlu (3), Sevgi Kalyoncuoğlu (2) ve Betül Yılmaz'ın (1) golleriyle 12. dakikada skoru 6-6 eşitledi. Mücadelesi yüksek geçen kalan bölümde de Sırbistan daha etkili oynayarak ilk yarıyı 14-10 önde tamamladı.

İkinci yarıya da Sırbistan etkili başladı ve skoru 36. dakikada 18-11'e taşıyarak Türkiye'ye mola aldırdı. Kalan dakikalarda da ev sahibi takım iyi üstün oyununu sürdürerek maçı 30-22 kazandı.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası yolundaki elemeler grubunda oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak Sırbistan'a gelmişti.

Bakan Bak'tan A Milli Kadın Hentbol Takımı'na tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinin ardından tarihte ilk defa Avrupa Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Hentbol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, "2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'nda elde ettiği sonuçlarla tarihte ilk defa Avrupa Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Hentbol Takımımızı kutluyorum. Milli takımımızın elde ettiği başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyor, A Milli Kadın Hentbol Takımımıza 2024 Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası’nda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA