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Solaklar kavşağına üst geçit için ihaleye çıkılıyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeşilova-Solaklar bölgesindeki trafiği rahatlatmak amacı ile yapılan kavşak düzenlemesi, bölgedeki trafik yoğunluğuna çözüm oldu.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Solaklar kavşağına üst geçit için ihaleye çıkılıyor mask
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Açılışından sonra sürücüler için büyük kolaylıklar sağlayan kavşakla ilgili vatandaşların üst geçit talepleri var. İki kez köşemizde yayınlanan taleplerle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kavşağın açılışında eksiklerin kısa zamanda tamamlanacağı yönünde açıklama yapmıştı. Vatandaşların talebi olan üst geçit ile ilgili proje çalışması tamamlandı ve ihale aşamasına gelindi. Önümüzdeki süreçte yapılacak olan ihalenin ardından kısa zamanda üst geçit tamamlanacak ve halkın kullanımına açılacak. Kavşakta yapılacak üst geçit ile birlikte bölgede hem araç trafiği hem de yaya trafiği tamamen düzene girecek.

 

# Büyükşehir, VAR, araç, tahir büyükakın

07 Nis 2024 - 22:03 - Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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