Çöpler ne zaman düzenli alınacak?

Tüysüzler Mahallesi Murat Çobanoğlu Sokak’ta günlerce çöplerin alınmadığını söyleyen vatandaşlar adeta isyan etti. Kokudan sokağa çıkamadıklarını ifade eden vatandaşlar, “Belediyenin neden çöpleri toplayamadığını anlamak mümkün değil. Tüysüzler Mahallesi’nde çöp sorunu gerçekten artık büyük sorun olmaya başladı. Yaz ayları geliyor. Eğer çöpler böyle düzensiz toplanmaya devam ederse insanlar hasta olmaya başlayacak. Belediyenin bu konuda bir açıklama yapmasını ve çöplerle ilgili sorunu nasıl çözeceğini bilmek istiyoruz. Bu kötü kokuya ve görüntüye maruz kalmaktan yorulduk” dedi.