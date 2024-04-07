Kanala uçan minibüs alev alev yandı: 2 yaralı

Kaza, Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İstanbul’dan Ankara istikametine seyir halinde olan D.C. idaresindeki 28 AG 825 plakalı panelvan minibüsün lastiği patladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yol kenarındaki kanala uçup takla attı. Sürücü D.C. ve yanında bulunan M.G. araçtan çıkarken, panelvan alev aldı. Alev topuna dönen araç için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, itfaiye yangını söndürdü. Kaza sebebi ile iki şeritten verilen trafik, aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA