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07 Nis 2024 - 23:51- Asayiş G:

Trafik polisiyle kavga eden şahsın 16 ayrı suç kaydı çıktı

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İzmit’te tramvay yolunda yürüyen şahıs ile kendisini uyaran trafik polisi arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonrası Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü şahsın16 ayrı suç kaydı olduğu ve olayla ilgili tahkikat başlatıldığı açıklandı.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Trafik polisiyle kavga eden şahsın 16 ayrı suç kaydı çıktı
Trafik polisiyle kavga eden şahsın 16 ayrı suç kaydı çıktı
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Bugün sosyal medyada gündem olan olayda, İzmit’te tramvay yolunda yürüyen şahıs trafik polisi tarafından uyarıldı. Daha sonrasında ise şahıs ve polis arasında bir itişme yaşandı. Kocaeli’de tramvaya binmek için yaya yolundan durağa yürüyen bir genç, iddiaya göre kendisine korna çalıp yoldan çekil diyen motorize trafik polisine “kulağımın dibinde korna çalma” deyince ortalık karıştı.

16 AYRI SUÇ KAYDI ÇIKTI

Daha sonrasında konu ile ilgili bir açıklama yapan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü şu ifadeleri kullandı: “İzmit Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarında seyir halindeki görevli trafik polisinin, tramvay yolunda yürüyen iki şahsa, kazaya sebebiyet vermemeleri için yaptığı uyarı sonrasında yaşananlara ilişkin görüntüler incelenmiştir. Şahıslardan M.E.Ü adlı şüphelinin; görevli Trafik Polisine mukavemet, tehdit ve hakarette bulunması üzerine, olay yerine sevk edilen görevlilerimizce yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Şüpheli M.E.Ü’nün; Konut dokunulmazlığının ihlali – taksirle yaralama – çocuğun kaçırılması ve alıkoyma – çocuğun cinsel istismarı – tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozma, müstehcenlik, hakaret, uyuşturucu madde bulundurmak, aile içi ve kadına karşı şiddet vb. suçlardan 16 ayrı suç kaydı olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olarak tahkikat başlatılmıştır.”

# Kocaeli, İzmit, sosyal, sevk, polis

07 Nis 2024 - 23:51 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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