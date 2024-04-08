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Vatandaş şikayet etmekten biz yazmaktan bıktık!

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Kartepe Köseköy’de bulunan battı çıktının üzerindeki dönel kavşakta yapılan araç parklanmaları ile ilgili her gün şikayet geliyor.

Vatandaş şikayet etmekten biz yazmaktan bıktık! mask
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O kadar çok şikayet aldık ki artık biz yazmaktan bıktık vatandaş da şikayet etmekten! Dönel kavşağın üzerinde araçların park etmesi nedeniyle kazaların olduğunu, trafiğin akışının engellendiğini söyleyen vatandaşlar, “Dönel kavşağın üzerinde araçların park etmesi yüzünden ciddi kaza riskleri atlatıyoruz. Hem yayalar hem de araç sürücüleri çok ciddi sorun yaşıyor. Trafiğin tıkanmasına da neden olan bu araç parklanmaları ile ilgili hem belediye hem de emniyetin ortak çalışma yapması gerekiyor. Burada ortak yapılacak çalışma ile parklanma engellenebilir. Aksi halde çok ciddi sıkıntılara neden olan bu parklanma, Köseköy’deki trafiği daha da içinden çıkılmaz hale getirecektir” dedi.

# çalışma, araç

08 Nis 2024 - 00:08 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

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