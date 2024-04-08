Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Asayiş

Hafif ticari araç su kanalına uçtu: 1 yaralı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde hafif ticari araç su kanalına uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç su kanalına uçtu: 1 yaralı
Hafif ticari araç su kanalına uçtu: 1 yaralı
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kaza, Rahmiye Mahallesi Çeltikdüzü Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.S. idaresindeki 41 FY 251 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına uçtu. Hafif ticari araç yan yatarken, sürücü F.S. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa taşınan F.S. hastaneye kaldırıldı. Araçtaki S.T. ve E.T. isimi yolcular ise kazayı yara almadan atlattı. Araçtaki malzemeler ekiplerce çıkartılırken, aracın kanaldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Hafif ticari araç su kanalına uçtu: 1 yaralı

Kaynak: İHA

# sevk, çalışma, polis, araç

08 Nis 2024 - 00:26 - Asayiş --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.100.159 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL