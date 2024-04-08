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08 Nis 2024 - 01:08- Asayiş G:

Kadınlar sözlü tartışmaya girdi, kocaları sokak ortasında çatıştı

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Sakarya’nın Pamukova ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile sokak ortasında karşılaşınca ortalık karıştı. Kadınlar sözlü münakaşaya girerken silahlarına davranan kocaları çatıştı. Meydana gelen olayda iki kişi yaralanırken iki kişi de gözaltına alındı. Sokak ortasındaki silahlı çatışma ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadınlar sözlü tartışmaya girdi, kocaları sokak ortasında çatıştı mask
Kadınlar sözlü tartışmaya girdi, kocaları sokak ortasında çatıştı
Kadınlar sözlü tartışmaya girdi, kocaları sokak ortasında çatıştı
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Pamukova ilçe merkezinde meydana gen olayda, N.A. ve eşi, cadde ortasında yürüdükleri esnada aralarında husumet olduğu öne sürülen M.S. ve eşi G.S. ile karşılaştı. Eşlerinin birbirleriyle sözlü münakaşa etmesi sonrasında N.A. ve M.S. yanlarında bulunan silahla birbirlerine ateş etmeye başladı. Yaşanan silahlı çatışmada N.A. ve M.S.’nin eşi G.S. çeşitli yerlerinden yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri N.A.’yı hastanede M.S.’yi ise olay yerinde gözaltına aldı. Husumetli oldukları öne sürülen iki ailenin çatışması ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki şüphelinin silahla çatışması, ailenin bir işletmeye sığınması yer alıyor.

Kadınlar sözlü tartışmaya girdi, kocaları sokak ortasında çatıştı

Kaynak: İHA

# sevk, polis, ilçe

08 Nis 2024 - 01:08 Sakarya- Asayiş --- Okunma

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