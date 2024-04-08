Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Perde Arkası

Yenişehir’deki araç parkları trafik akışını engelliyor

ABONE OL Google News Sayfamız

İzmit Yenişehir Mahallesi’nde hizmete başlayan Şehir Hastanesi Tramvay Hattı’nın başlangıç noktası olan Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu’nun çevresine ve tramvay yolunun yanına gelişigüzel yapılan araç parklanmaları ile ilgili vatandaşların şikayeti var.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Yenişehir’deki araç parkları trafik akışını engelliyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Vatandaşlar gelişigüzel park edilen araçların hem görsel kirlilik yarattığını hem de trafiğin akışını engellediğini belirtti. Vatandaşlar, “Mahalle sakinleri olarak belediye ve trafik polislerinin bu duruma bir çözüm bulmasını istiyoruz. Tramvay hattı tamamlandı ve bölgedeki trafik akışı yeniden düzenlendi. Mahallemiz çok güzel oldu. Araçların gelişigüzel park etmesi mahalledeki trafik akışını engelliyor. Bu konuda hem emniyetin hem de belediyenin bize yardım etmesini istiyoruz. Bu görüntünün ortadan kaldırılması gerekiyor” dedi.

08 Nis 2024 - 01:30 - Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.100.159 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL