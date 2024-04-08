Vatandaşlar gelişigüzel park edilen araçların hem görsel kirlilik yarattığını hem de trafiğin akışını engellediğini belirtti. Vatandaşlar, “Mahalle sakinleri olarak belediye ve trafik polislerinin bu duruma bir çözüm bulmasını istiyoruz. Tramvay hattı tamamlandı ve bölgedeki trafik akışı yeniden düzenlendi. Mahallemiz çok güzel oldu. Araçların gelişigüzel park etmesi mahalledeki trafik akışını engelliyor. Bu konuda hem emniyetin hem de belediyenin bize yardım etmesini istiyoruz. Bu görüntünün ortadan kaldırılması gerekiyor” dedi.
- Perde Arkası
Yenişehir’deki araç parkları trafik akışını engelliyor
İzmit Yenişehir Mahallesi’nde hizmete başlayan Şehir Hastanesi Tramvay Hattı’nın başlangıç noktası olan Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu’nun çevresine ve tramvay yolunun yanına gelişigüzel yapılan araç parklanmaları ile ilgili vatandaşların şikayeti var.