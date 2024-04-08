Yenişehir’deki araç parkları trafik akışını engelliyor

Vatandaşlar gelişigüzel park edilen araçların hem görsel kirlilik yarattığını hem de trafiğin akışını engellediğini belirtti. Vatandaşlar, “Mahalle sakinleri olarak belediye ve trafik polislerinin bu duruma bir çözüm bulmasını istiyoruz. Tramvay hattı tamamlandı ve bölgedeki trafik akışı yeniden düzenlendi. Mahallemiz çok güzel oldu. Araçların gelişigüzel park etmesi mahalledeki trafik akışını engelliyor. Bu konuda hem emniyetin hem de belediyenin bize yardım etmesini istiyoruz. Bu görüntünün ortadan kaldırılması gerekiyor” dedi.