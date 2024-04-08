Kocaeli'de çevreyi kirleten iki firmaya 929 bin lira ceza

Dilovası ilçesinde bulunan Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu EAE Elektronik firmasına ait fabrikanın bacasından turuncu duman gökyüzüne karıştı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Dumanı görüntüleyen vatandaş, "Bir fabrikadan değişik bir duman çıkıyor şu anda, asit olabilir" ifadelerini kullandı.

Bir diğer olay ise Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir firmada yaşandı. Fabrikanın bacasından çıkan simsiyah duman korkuttu. Bazı vatandaşlar o anları anbean kaydetti. Bir vatandaş, "Üzücü, hiç istemediğimiz görüntüler” sözleriyle o anları görüntüledi.

Her iki görüntü ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ve Kocaeli Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri inceleme başlattı. Yapılan incelmelerin ardından eksiklik olduğu belirlenen her iki tesise toplamda 929 bin 170 bin TL idari para cezası uygulandı.

"929 BİN 170 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA KARAR VERİLMİŞTİR”

Konuya ilişkin Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Dilovası ilçesinde faaliyette bulunan tesisin bacasındaki torba filtrelerin yüksek sıcaklıktan dolayı yanması sonucunda olumsuz emisyon çıkışının meydana geldiği tespit edilmiştir. Tesis tarafından yanan filtreler değiştirilmiş ve baca emisyonları normal değerlere gelmiştir. Yine Dilovası ilçesinde faaliyet gösteren diğer tesisin havuzunda bulunan maddenin bertarafa gönderilmek üzere vidanjöre dolumu esnasında vidanjörün havalandırma kapaklarından sarı renkli emisyon çıkışının meydana geldiği ve tesis tarafından duruma müdahale edilerek olumsuzluğun giderildiği tespit edilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen aykırılıklarla ilgili her bir tesise 464 bin 585 TL olmak üzere toplamda 929 bin170 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA