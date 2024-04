Tarım ve Orman Bakanlığı, Ramazan ayı boyunca ülke genelinde bulunan et ve et ürünü satışı yapılan işletmelere denetimlerini sıklaştırmıştı. Yapılan denetimlerde 81 ilde ekipler et üretimi ve satışı yapılan işletmeler ile lokantalardaki kırmızı et ürünlerinden numuneler alındı.

AT VE EŞEK ETİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemeler sonucunda Sakarya’da sucuk üretimi yapan bir firmanın üretim yeri ve satış ofisinde, bir et firmasının satış ofisinde ve 4 lokantadan alınan numunelerde at ve eşek eti tespit edildi. Ekipler, 2 üretim ve satış firması ile 4 lokantaya en üst sınırdan cezai işlem uyguladı. İşletmeler hakkında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

ESNAFLAR ZAN ALTINDA KALIYOR

Sakarya Köfteciler, Kebapçılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Serdar Gök, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yaşanan olayın takipçisi olduklarını ve olayın tüm Sakarya esnafına yansıtılmaması gerektiğini, esnafın tamamına yakınının işlerini düzgün yaptığını ancak aralarından çürük elmalar çıktığını söyledi.

EN AĞIR CEZALAR VERİLECEK

Konunun takipçisi olduklarını belirten Gök, “Bakanlık tarafından isimlerin açıklanmasını talep ediyoruz. Bu konuyla ilişkili olan yerlere en ağır cezai işlemin uygulanmasını istiyoruz. Gerekli girişimlerde bulunarak bizde firmaların isimlerini öğrenip, bayram sonrasında da inşallah bu firmaların isimlerini açıklayacağız, ifşa edeceğiz. Oda olarak tasvip etmediğimiz bir olay ve bütün esnafın üzerinde bir leke olarak kalmasını istemiyoruz. Kanun açısından yapılması gereken en ağır cezaları almalarını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

