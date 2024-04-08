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Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR, kamyona arkadan çarptı: 2 yaralı

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır ve kargo firmasına ait bir kamyonun karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR, kamyona arkadan çarptı: 2 yaralı mask
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Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti Riva kavşağında, Nabi A. idaresindeki TIR, Uğur H. yönetimindeki kargo firmasına ait kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kargo firmasına ait kamyon devrilerek yol kenarına savrulurken TIR da sol şeritteki bariyere girdi. Kaza nedeniyle kargo firmasına ait kamyondaki yükler otoyola saçılırken iki şoför de yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. TIR'da sıkışan Nabi A, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı 2 şoförün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılması ile trafik akışı yeniden normale döndü.

Kaynak: İHA

# sevk, polis

08 Nis 2024 - 09:15 - Türkiye --- Okunma

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