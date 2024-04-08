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Gazze'de açlık krizi: Ölenlerin sayısı artıyor...

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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail’in zorla aç ve susuz bırakarak yardımları engellediği Gazze’deki kıtlığın, bebek ve çocukların ölümüne yol açtığını belirtti. “Gazze’deki cehennem çukuru günbegün derinleşiyor.” uyarısında bulunan Lazzarini, "Kırmızı çizgiler dahil tüm çizgiler aşıldı." dedi.

Gazze'de açlık krizi: Ölenlerin sayısı artıyor... mask
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Lazzarini, X sosyal medya hesabından İsrail’in Gazze’deki saldırılarına ilişkin paylaşım yaptı.

İsrail’in Gazze’deki saldırılarının başlamasından itibaren buradaki insanların yaşadığı dehşeti hiçbir kelimenin tam olarak anlatamayacağını vurgulayan Lazzarini, “2 milyon insanın hayatları çoğu zaman bir gecede altüst oldu. Birçoğu en değerlisini, sevdiklerini kaybetti." ifadelerini kullandı.

Lazzarini, İsrail’in, saldırılarında en çok çocukları, yardım görevlilerini, gazetecileri ve sağlık ekiplerini öldürdüğünü, uluslararası insani hukuku apaçık hiçe sayarak benzeri görülmemiş saldırılar gerçekleştirdiğini, hastaneler ve BM binalarını da yıktığını kaydetti.

Philippe Lazzarini, “Kırmızı çizgiler dahil tüm çizgiler aşıldı. İsrail’in dayattığı kuşatmadan doğan kıtlık durumu daha da kötüleştiriyor. Sonuç olarak insan yapımı kıtlık, bebeklerin ve küçük çocukların bedenlerini yiyip bitiriyor.” uyarısında bulundu.

UNRWA’ya yönelik saldırıların da devam ettiğini belirten Lazzarini, “Siyasi tartışmalar, başarısız diplomasi, gösterişli konuşmalar ve açıklamalar arasında, Gazze’deki cehennem çukuru günbegün derinleşiyor.” ifadelerine yer verdi.

Sivillerin korunması, Gazze’deki esirlerin serbest bırakılması ve hemen ateşkes uygulanması çağrısında bulunan Lazzarini, İsrail’in daha fazla yardım girişine izin vermesi ve UNRWA’nın çalışmalarına yönelik tüm kısıtlamaları kaldırması gerektiğine dikkati çekti.


Kaynak: AA

# sosyal

08 Nis 2024 - 09:15 - Dünya --- Okunma

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