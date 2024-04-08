Çeyrek ve gram altın yükselişi sürüyor

Çeyrek ve gram altın kendi rekorunu kırmaya devam ederken sizler için canlı ve anlık altın fiyatlarını derledik. Peki, altın fiyatları ile 8 Nisan 2024 Pazartesi ata, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 8 Nisan bugün güncel altın fiyatları...

ÇEYREK VE GRAM ALTIN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR!

Gram altın 2 bin 458 TL seviyesinde alıcı buluyor. Çeyrek altın 3,857 TL iken cumhuriyet altın ise bugün 15,428 liradan alıcı buluyor.

ALTINDA SON DURUM

Fed Başkanı Jerome Powell, para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve faizlerin bir süre daha indirilmeyeceğini açıkladı.

Powell, "Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ineceğine dair güvenimiz artana kadar politika faizimizi düşürmenin uygun olacağını öngörmüyoruz. Ekonominin gücü ve enflasyonda şu ana kadar kaydedilen ilerleme göz önüne alındığında, gelen verilerin politika kararlarımıza yön vermesine izin verecek zamanımız var" diye konuştu.

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 7.688,01

Satış: 7.882,57

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.457,55

Satış: 2.468,51

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2.311,51

Satış: 2.311,88

ATA ALTINI FİYATI

Alış: 16,164,21

Satış: 16,577,28

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.836,31

Satış: 3.921,41

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 15.424,23

Satış: 15.716,93

14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

Alış: 1.316,23

Satış: 1.734,53

Kaynak: Habertürk