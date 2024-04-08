Şener Söğüt’ten CHP’lilere: Algı operasyonu yapanlar milletin yüzüne bakamaz

Yerel seçimlerde Körfez ilçesinde oyların AK Parti adayı Şener Söğüt ve CHP adayı Tayfun Balıkçı arasında yakın seyretmesi ve seçimi Şener Söğüt’ün kazanması sonrası CHP’liler il seçim kurulu ve YSK’ya oyların yeniden sayılması için itirazda bulunmuş fakat bu itiraz kabul edilmemişti. Belediye Başkanlığını kesin olarak kazanan Şener Söğüt yaşananlar sonrası bir açıklama yaparak CHP’lileri algı operasyonu yapmakla suçladı.

İTİRAZ HER PARTİNİN HAKKI

Şener Söğüt dün başkanlık seçimi ile ilgili olarak, İl teşkilat iftarında şu açıklamayı yaptı,” 31 Mart seçimleri sonuçlandı. Biz de aslında seçimlerin sonuçlanmasıyla birlikte toplamda 1395 oyla yüzde 1,5’a denk geliyor bu oranla seçimi kazanmıştık. Hep ifade ediyorum her partinin, her seçimde itiraz etmek en doğal hakkıdır. Yasal hakkıdır, mevzuattan kaynaklı, hakkını Cumhuriyet Halk Partisi ve bağımsız aday kullanmıştır. Neticede yetkili kurullar, ilçe seçim kurulu, il seçim kurulu, yüksek Seçim Kurulu. Seçimin sonucunu değiştirecek herhangi bir gerekçe sunamadıklarından dolayı reddetmiştir. Nihai kararı vermiştir. Nihai karar da Körfez’de Cumhur İttifakı adayı AK Parti adayını kazandığı yönünde olmuştur. Bir kere ilçemize, şehrimize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

MİLLET KARAR VERİRİ

Tabii bugün Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı, yaptığı açıklamada işte bu milletin yüzüne nasıl bakacak gibi ifadeler, yakışıksız ifadeler kullanmıştır. Neden? Belediyeleri kimin yöneteceğine millet karar verir ve millet kararını vermiştir. Biz bu süreçte de tamamen özellikle itiraza konu olan durumları da titizlikle, hassasiyetle dikkat ettik ve en nihayetinde yetkili kurul kararlarını vermiştir.

BİZİ MİLLET SEÇTİ

Bizim bu konuda yeniden sayılsın, yeniden seçime gidilsin deme yetkimiz de yoktu, hakkımız da yoktu. Bu yetki elinde olan kurumlar bu yetkilerini ifade etmiştirler. Milletin yüzüne kim bakamaz? Milletin yüzüne özellikle işte bu itiraz sürecinde algı operasyonu yapanlar, yalan yanlış bilgileri ortaya saçanlar, yaygara koparanlar ve biz bunların her biriyle ilgili de gerekli açıklamalarımızı yaptık. Yine yaparız. Bunlar milletin yüzüne bakamaz bana göre. Bu açıklamaları yapanlar, algı operasyonları yapanlar, yalan yanlış bilgi kamuoyuna verenler milletin yüzüne bakamazlar. Bizi millet seçmiştir. Seçim iradesi sandığa yansımıştır. Bu iradeye itirazlar yapılmıştır. Yetkili kurullar Bu tür itirazlarla ilgili kararlarını vermiştir. Ve nihayetinde seçimi kazandığımız ortaya çıkmıştır. Biz milletimize yine ekibimizle birlikte beş yıl daha hizmet ederek daha fazla çalışarak gerekli cevabı zaten vermiş olacağız.“

Kaynak: Haber Merkezi