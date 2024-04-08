Mezopotamya Ekspresi: İşte bilet fiyatları ve sefer bilgileri

Habertürk'ten Necmiye Uçansoy'un haberine göre; Muhteşem manzara eşliğinde yepyeni bir turistik tren hattı çok yakında seferlerine başlıyor. Ankara'dan Diyarbakır'a uzanan güzergahı boyunca seyahat tutkunlarına yeni deneyimler yaşatacak Turistik Mezopotamya Ekspresi ilk seferini 19 Nisan Cuma 15:55 te yapacak. Tren Diyarbakır'dan 21 Nisan Pazar günü saat 12.00'de geri dönecek. Mezopotamya Ekspresi toplam 180 yolcu kapasitesine, 9 yataklı ve 1 yemekli vagona sahip. Yolculuk 24 saat sürüyor.

Gidiş geliş bilet fiyatı 17 bin lira

İki kişilik yataklı vagonlarda seyahat etmek isteyenler, gidiş için 9 bin lira, dönüş için ise 8 bin lira ücret ödeyecekler. Turistik Mezopotamya Ekspresi "özel tarifeli tren" statüsünde olduğundan diğer tarifeli trenlerde uygulanan öğrenci, öğretmen, gazi, engelli tarifleri uygulanmayacak.

2 kişilik geniş odalar

Vagonlardaki odalar, gece uyumak için yatağa dönüşebilen koltuklar, kişisel ihtiyaçlar için buzdolabı, lavabo, eşya dolabı, aydınlatma ve ısıtma gibi her türlü imkana sahip. Odalar geniş ve 2 kişilik. Yiyeek ve içeceğinizi yanınızda getirmelisiniz. Yemekhane mevcut fakat odanızda da yemeğinizi yiyebilirsiniz. Oda ısısını kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Her vagon içerisinde ortak 2 adet tuvalet mevcut ve tertemiz.

Mezopotamya Ekspresi Rotası

Mezopotamya Ekspresi, Ankara'dan Diyarbakır'a kadar uzanan eşsiz bir rota üzerinde seyahat tutkunlarına unutulmaz bir seyahat imkanı verecek. Ankara'dan yola çıkan tren, Kayseri, Malatya ve Elazığ'da mola vererek yaklaşık 1 gün sonra Diyarbakır'a ulaşacak. Bölgeyi keşfetmek isteyen yolcular, tarihi yerleri ziyaret edecek, yöresel lezzetleri tadıp yerel ürünleri satın alma imkanı bulacak.

Mezopotamya Turistik Ekspres; Kayseri ve Malatya'da üçer saat, Elazığ'da ise 4 saat mola verecek. Tren seferlerinin, Diyarbakır başta olmak üzere bölge ekonomisine de katkı sağlaması bekleniyor.

Yataklı vagonların özellikleri

Vagonlardaki iki kişilik odalarda koltuklar, aynı zamanda gece uyumak için yatağa da dönüşüyor. Odalarda yolculuk yapacak olanların kişisel ihtiyaçlarına yönelik buzdolabından lavaboya, eşya dolabından aydınlatma ve ısıtmaya kadar her türlü imkan sunuluyor.

Seferler 19 Nisan'da başlıyor

1051 kilometrelik güzergahta düzenlenen seferler 19.04.2024-14.06.2024 arasında her Cuma Ankara’dan 15:55’de hareket edecek, gezi amaçlı Malatya’da 3 saatlik duruş yapacak, Diyarbakır varış saati 15:46 olacak. 21.04.2024-16.06.2024 arasında her Pazar Diyarbakır’dan 12:00’da hareket edecek, gezi amaçlı Elazığ Yolçatı’da 4 saat, Kayseri’de 3 saat duruş yapacak, Ankara varış saati 17:11 olacak.

Sefer saatleri

Ankara Diyarbakır Yönü Tarih Gün Hareket Saati Kalkış Varış Oda Ücreti (İki Kişilik) 19.04.2024 Cuma 15:55 Ankara Diyarbakır ₺9.000 26.04.2024 Cuma 15:55 Ankara Diyarbakır ₺9.000 03.05.2024 Cuma 15:55 Ankara Diyarbakır ₺9.000 10.05.2024 Cuma 15:55 Ankara Diyarbakır ₺9.000 17.05.2024 Cuma 15:55 Ankara Diyarbakır ₺9.000 24.05.2024 Cuma 15:55 Ankara Diyarbakır ₺9.000 31.05.2024 Cuma 15:55 Ankara Diyarbakır ₺9.000 07.06.2024 Cuma 15:55 Ankara Diyarbakır ₺9.000 14.06.2024 Cuma 15:55 Ankara Diyarbakır ₺9.000 Diyarbakır Ankara Yönü Tarih Gün Hareket Saati Kalkış Varış Oda Ücreti (İki Kişilik) 21.04.2024 Pazar 12:00 Diyarbakır Ankara ₺8.000 28.04.2024 Pazar 12:00 Diyarbakır Ankara ₺8.000 05.05.2024 Pazar 12:00 Diyarbakır Ankara ₺8.000 12.05.2024 Pazar 12:00 Diyarbakır Ankara ₺8.000 19.05.2024 Pazar 12:00 Diyarbakır Ankara ₺8.000 26.05.2024 Pazar 12:00 Diyarbakır Ankara ₺8.000 02.06.2024 Pazar 12:00 Diyarbakır Ankara ₺8.000 09.06.2024 Pazar 12:00 Diyarbakır Ankara ₺8.000 16.06.2024 Pazar 12:00 Diyarbakır Ankara ₺8.000

Kaynak: Habertürk / Necmiye Uçansoy