Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Ekonomi

İşte ikinci el otomobillerde 1 yıllık fiyat değişimleri

ABONE OL Google News Sayfamız

Otomobili yatırım aracı olmaktan çıkarma amacı ile yürürlüğe giren düzenlemeler, ikinci el otomobil piyasasında fiyatların düşmesine yol açmıştı. Yeni yılın ilk çeyreğinin ardından ise piyasada taşların yerine oturmaya başladığına yönelik sinyaller gelmeye başladı.

İşte ikinci el otomobillerde 1 yıllık fiyat değişimleri mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Pandemi döneminde otomobilin adeta bir yatırım aracı haline gelmesi, ikinci el araç sektörünü gündemin ilk sıralarına taşımıştı.

Fakat, 2023'ün yaz aylarında Ticaret Bakanlığı'nın fırsatçılara 'dur' diyerek, otomobilin yatırım aracı olmaktan çıkarmaya yönelik attığı adımlar, bu sefer de ikinci el otomobil piyasasında aylardır sürecek bir fiyat düşüş trendi yarattı.

İŞTE İKİNCİ EL OTOMOBİLLERDE 1 YILLIK FİYAT DEĞİŞİMLERİ

Model YılıMarkaModelModel TipiDonanım Paket TipiNisan 2023 Fiyatı (TL)Nisan 2024 Fiyatı (TL)Artış (%)
2018RENAULTMegane1.5 DCITouch752.400868.10015%
2017FIATEgea1.3 MultiJetEasy490.100593.60021%
2016VOLKSWAGENPassat1.6 TDI BMTComfortline1.048.2001.216.20016%
2022RENAULTClio1.0 TCeJoy678.600786.20016%
2017RENAULTSymbol1.5 DCIJoy471.900581.70023%
2013FIATLinea1.3 MultiJetActive Plus343.500445.50030%
2020FIATEgea1.3 MultiJetEasy558.000666.50019%
2017RENAULTMegane1.5 DCIIcon817.800973.60019%
2016VOLKSWAGENPolo1.4 TDI BMTComfortline605.500718.70019%
2021HONDACivic1.6 i-VTEC EcoElegance1.007.8001.207.00020%
2018PEUGEOT3011.6 BlueHDIActive482.800591.60023%
2018RENAULTMegane1.5 DCIIcon860.0001.011.80018%
2015RENAULTFluence1.5 DCITouch550.400658.00020%
2017FORDFocus1.5 TDCITrend X714.700838.70017%
2012FORDFiesta1.4 TDCITrend372.100472.00027%
2017OPELAstra1.6 CDTI Start&StopDesign652.600759.90016%
2016VOLKSWAGENGolf1.6 TDI BMTComfortline772.400897.20016%
2017DACIASandero1.5 DCIStepway538.600652.00021%

Kaynak: Habertürk

# araç

08 Nis 2024 - 09:48 - Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.083.179 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL