08 Nis 2024 - 09:48 - Ekonomi

İşte ikinci el otomobillerde 1 yıllık fiyat değişimleri

Otomobili yatırım aracı olmaktan çıkarma amacı ile yürürlüğe giren düzenlemeler, ikinci el otomobil piyasasında fiyatların düşmesine yol açmıştı. Yeni yılın ilk çeyreğinin ardından ise piyasada taşların yerine oturmaya başladığına yönelik sinyaller gelmeye başladı.