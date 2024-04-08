İşte ikinci el otomobillerde 1 yıllık fiyat değişimleri

Pandemi döneminde otomobilin adeta bir yatırım aracı haline gelmesi, ikinci el araç sektörünü gündemin ilk sıralarına taşımıştı.
Fakat, 2023'ün yaz aylarında Ticaret Bakanlığı'nın fırsatçılara 'dur' diyerek, otomobilin yatırım aracı olmaktan çıkarmaya yönelik attığı adımlar, bu sefer de ikinci el otomobil piyasasında aylardır sürecek bir fiyat düşüş trendi yarattı.
İŞTE İKİNCİ EL OTOMOBİLLERDE 1 YILLIK FİYAT DEĞİŞİMLERİ
|Model Yılı
|Marka
|Model
|Model Tipi
|Donanım Paket Tipi
|Nisan 2023 Fiyatı (TL)
|Nisan 2024 Fiyatı (TL)
|Artış (%)
|2018
|RENAULT
|Megane
|1.5 DCI
|Touch
|752.400
|868.100
|15%
|2017
|FIAT
|Egea
|1.3 MultiJet
|Easy
|490.100
|593.600
|21%
|2016
|VOLKSWAGEN
|Passat
|1.6 TDI BMT
|Comfortline
|1.048.200
|1.216.200
|16%
|2022
|RENAULT
|Clio
|1.0 TCe
|Joy
|678.600
|786.200
|16%
|2017
|RENAULT
|Symbol
|1.5 DCI
|Joy
|471.900
|581.700
|23%
|2013
|FIAT
|Linea
|1.3 MultiJet
|Active Plus
|343.500
|445.500
|30%
|2020
|FIAT
|Egea
|1.3 MultiJet
|Easy
|558.000
|666.500
|19%
|2017
|RENAULT
|Megane
|1.5 DCI
|Icon
|817.800
|973.600
|19%
|2016
|VOLKSWAGEN
|Polo
|1.4 TDI BMT
|Comfortline
|605.500
|718.700
|19%
|2021
|HONDA
|Civic
|1.6 i-VTEC Eco
|Elegance
|1.007.800
|1.207.000
|20%
|2018
|PEUGEOT
|301
|1.6 BlueHDI
|Active
|482.800
|591.600
|23%
|2018
|RENAULT
|Megane
|1.5 DCI
|Icon
|860.000
|1.011.800
|18%
|2015
|RENAULT
|Fluence
|1.5 DCI
|Touch
|550.400
|658.000
|20%
|2017
|FORD
|Focus
|1.5 TDCI
|Trend X
|714.700
|838.700
|17%
|2012
|FORD
|Fiesta
|1.4 TDCI
|Trend
|372.100
|472.000
|27%
|2017
|OPEL
|Astra
|1.6 CDTI Start&Stop
|Design
|652.600
|759.900
|16%
|2016
|VOLKSWAGEN
|Golf
|1.6 TDI BMT
|Comfortline
|772.400
|897.200
|16%
|2017
|DACIA
|Sandero
|1.5 DCI
|Stepway
|538.600
|652.000
|21%
Kaynak: Habertürk
08 Nis 2024 - 09:48 - Ekonomi --- Okunma
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