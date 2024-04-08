Dolar/TL 32 seviyesinde

Dolar/TL, TL'nin artan faiz getirisi ve bayram öncesi artan TL talebiyle 32 seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.

Türkiye'de piyasalar bu hafta bugün tam, yarın yarım gün açık kalacak.

Merkez Bankası (TCMB) haftasonu yaptığı düzenlemelerle, genel seçim öncesi uygulanan politikaların regülasyon bazında sembolü olan menkul kıymet tesisi uygulamasına son vereceğini açıkladı.

Yükümlülüklere uygulanan menkul kıymet tesis oranını yüzde 4'ten yüzde 1'e indirdi. Kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi uygulaması ise kaldırıldı.

Menkul kıymet düzenlemeleri, bankaları uzun vadeli Hazine tahvilini enflasyonun çok altında bir getiri ile almaya zorladığı için genel seçim öncesinde eleştirilerin odağında yer alıyordu. İşlemciler değişiklikle, tahvil piyasasındaki kamu kontrollü yapının ve TCMB'nin Hazine tahvili üzerindeki regülasyon ile sağlanan kontrolünün de son bulacağına dikkat çekiyorlar. İşlemcilere göre uyulamanın bugün devrede olan oranları ise tahvil faizlerinde geçen yıldan beri yaşanan artışlarla "sembolik" kaldı.

TCMB ayrıca döviz dönüşümlü KKM'de yurtiçi yerleşik gerçek kişiler için 31 Mart'ta uzattı. Kredi kartında aylık azami akdi faiz ise yüzde 4,25'e yükseltildi.

BAYRAM ÖNCESİ TL TALEBİ ARTTI

Bayram tatili öncesi lokallerin artan TL ihtiyacı ve seçim öncesi dövize geçenlerin bir kısmının TL'ye yönelmesi dolar/TL'de nadir görülen aşağı yönlü baskının nedenleri arasında yer aldı. Faiz artışlarıyla beraber gelen TL mevduat getirisi de dövize ilgiyi azaltan bir başka unsur.

Kurumsalların 3 milyar dolarlık satışı ile iki hafta önce sürpriz faiz artışı ile başlayan sürece geçen hafta lokal yabancı yatırımcı ve lokal bireyler de dahil oldu.

İşlemciler TL'nin cazibesi sayesinde döviz piyasadaki yıllardır süren TL alehine dengenin değişmesi ve en az yaz sonuna kadar TCMB rezervlerine pozitif katkının devam edeceği yönünde kanaat belirttiler.

Artan bu döviz arzıyla birlikte TCMB'nin Aralık sonundan bu yana döviz satışlarıyla gerileyen rezervlerinin de artık toparlanmaya başlayacağı düşünülüyor. Bankacıların sık frekanslı verilerden yaptıkları hesaplamalara göre Salı günü itibarıyla TCMB'nin günlük döviz alımı 1 milyar doların üzerine çıktı.

DOLAR KURUNDA SON DURUM

Dolar/TL yerel seçim öncesi son işlem gününü 32.3950 seviyesinden tamamlamıştı. Kur bu sabah güne 31,95 civarında başladı ancak sonrasında 32 seviyesine geldi.

TL, dolar karşısında Mart ayında yüzde 3.5, ilk çeyrekte ise yaklaşık yüzde 9 değer kaybetti. TL, Nisan ayının ilk haftasında ise yüzde 1,4 değer kazandı. Eylül 2023'ten beri dolar/TL nadir aşağı yönlü baskılar haricinde her gün sınırlı bir yükseliş yaşanıyordu.

Son günlerde yaşanan harekete rağmen bankacıların genel beklentisi dolar/TL'de yükselişin kademeli olarak yıl sonunda 40 seviyesine doğru devam edeceği yönünde. Bu TL'nin nominal olarak dolar karşısında değer kaybetmesi anlamına geliyor. Ancak TL'nin enflasyon altında değer kaybı reel bir değer kazancı yaşanacağına da işaret ediyor. TCMB ise TL'deki reel değer kazancından memnun olduğu mesajı veriyor.

Kaynak: Haber Merkezi