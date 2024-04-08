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2024'ün ilk güneş tutulması

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2024'ün ilk güneş tutulması bugün gerçekleşecek. 4 dakika kadar sürmesi beklenen tutulma Kuzey Amerika kıtasından görülebilecek.

2024'ün ilk güneş tutulması mask
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Yılın ilk tam güneş tutulması 8 Nisan’da ABD’de 13 eyalette yüzlerce şehir ve küçük kasabadan gözlemlenebilecek. Tutulma, Meksika, ABD ve Kanada’nın bazı bölgelerinde yaklaşık 186 kilometre genişliğinde bir yol izleyecek.

Ay'ın, Dünya ile güneş arasından geçmesiyle oluşan güneş tutulması, sadece ABD’de 13 eyalette yüzlerce şehir ve küçük kasabadan gözlemlenebilecek. Güneş tutulmasına tanıklık etmek isteyen birçok insan tutulmanın görülebileceği bölgelere akın ediyor.

ABD’de güneş tutulmasının gözlemleneceği eyaletlerdeki konaklama rezervasyonlarının yüzde 90’ı aştığı ifade ediliyor. Tutulmanın etkisi bazı bölgelerde saniyeler sürerken bazı bölgelerde 4 dakikayı aşacak.

Doğrudan güneş ışınlarına bakmak göz sağlığı için zararlı olabileceğinden, tutulmayı gözlemlemek için kızılötesi ve ultraviyole ışığı engelleyen sertifikalı güneş tutulması gözlüklerinin kullanılması öneriliyor.

 

Kaynak: Haber Merkezi

# ifade

08 Nis 2024 - 09:54 Kocaeli- Dünya --- Okunma

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