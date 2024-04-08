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Husumetli iki aile birbirine girdi: 2 yaralı

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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada biri kadın 2 kişi yaralandı.

Husumetli iki aile birbirine girdi: 2 yaralı mask
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Yenice Mahallesi'nde N.A, eşi ve çocuğu ile Atatürk Bulvarı’nda yürürken aralarında husumet bulunan M.S. ve eşi G.S. (32) ile karşılaştı.

Taraflar arasında başlayan tartışma silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. N.A. ve M.S’nin belirli mesafe birbirlerinden uzaklaştıktan sonra karşılıklı tabancayla ateş etmeleri sonucu N.A. ve G.S. yaralandı.

Ayrıca mermilerden bazıları yol kenarındaki su borusuna, park halindeki otomobile ve bir iş yerine isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Pamukova Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin andından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis, M.S’yi olayda kullandığı silahla yakaladı.

Bu arada silahlı kavga anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, iki ailenin karşılaşması ve birbirlerine ateş açması yer alıyor.

Kaynak: AA

# sevk, polis

08 Nis 2024 - 10:01 - Türkiye --- Okunma

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