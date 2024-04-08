Meral Akşener aday olmayacağını açıkladı

Yerel seçimlerin ardından olağanüstü kurultay kararı alan İYİ Parti’de Genel Başkan Meral Akşener'in aday olup olmayacağı merakla bekleniyordu.

Akşener, yazılı basın açıklamasında son noktayı koydu ve kurultayda aday olmayacağını açıkladı.

"2028’e giden yolda rotamızı belirleyeceğimiz seçimli olağanüstü kurultayımızda Genel Başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum." ifadelerini kullanan Akşener, aday olacak kişilere başarılar diledi.

"SORUMLULUĞUN ŞAHSIMA AİT OLDUĞUNU..."

Akşener, açıklamasında yerel seçimlere hür ve müsakil olarak girmeyi tercih ettiklerini vurgulayıp "Potansiyel olarak alabileceğimiz menfi seçim sonucu riskinin, velhasıl yine bir bedel ödeme gerekliliğinin doğabileceğinin de pek tabii farkındaydım. Bu nedenle de süreç boyunca sonuçların sorumluğunun şahsıma ait olduğunu her fırsatta vurguladım." dedi.

ADAYLIĞINI İLAN ETTİ

İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, adaylığını ilan etti.

Akalın "Yarışın içinde ben de varım." dedi. İYİ Parti'de ise seçimin ardından Bilge Yılmaz Ekonomi Politkaları Başkanlığı'ndan, İrem Yaman GİK üyeliğinden istifa etmişti.

İYİ Parti GİK üyesi Ahmet Zeki Üçok da başarısızlığın sorumlusu olarak Meral Akşener gördüğünü belirterek parti yönetimine tepki gösterdi. Üçok sosyal medaya hesabından "Son elli yılın en büyük başarısına, en büyük sevincine, ortak olmamıza engel oldu. Sizleri affetmiyoruz." açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz ise Akşener’in seçim öncesi "Vaşarısız olursam gereğini yapacağım." açıklamalarını hatırlatıp "Akşener'in aday olmayacağını düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi