Kiracılar dikkat! Yüzde 25’in üzerinde yapılan zam geri alınabilir mi?

Türkiye’de 2022 yılından itibaren kiracıları fahiş fiyatlardan korumak için kira zamlarına yüzde 25 zam sınırı getirildi. Fakat bu zam sınırı sonrası ev sahipler ile kiracılar arasında sorunlar daha fazla artmaya başladı. Kiracıların en büyük sorunu ise ev sahiplerinin yüzde 25 zam sınırına uymayarak her yıl fahiş fiyatlarda yüzde 100’ü geçen zam istemesi. Peki yüzde 25’in üzerinde ödenen kiralar geri alınabilecek mi?

MAHKEME NE KARAR VERİR?

Yüzde 25’in üstünde kira ödemesi yaptıysanız uzmanlara göre kiracı yüzde 25’in üstünde öderse bilerek yasal olmayan bir ödeme yapmış oluyor. Bu konuda mahkeme paranın iadesine karar verebilir ama istinaf mahkemeleri bu kararı bozar görüşü ağır basıyor. Uzmanların bu konuda tavsiyesi kira artış zamanı geldiğinde ev sahibine yüzde 25 oranında zamlı kiranın yatırılarak devam edilmesi.

Kaynak: Haber Merkezi