Kouakou mu, yoksa Mesut Can mı girmeliydi?

Uğur ULUDAĞ İLE TEKNİK ANALİZ

Maça kötü başladık, ikinci yarıda toparlanmıştık.

Beraberlik golünü bulduktan sonraki 7-8 dakikada da iyi oynuyorduk.

80.dakikadan sonra baskı yemeye başladık.

Bu dakikadan sonra bir oyuncu değiştirme hakkımız kalmıştı.

Mustafa Gürsel, Ramil Şeydayev’in yerine Kouakou’yu oyuna aldı.

Kocaelispor son bölümde sağ beke geçen Candeias dahil, sahada Amaral, Beridze, Barış Alıcı ve Koukoau ile birlikte 5 hücum oyuncusu kaldı.

Son dakikalarda top rakibe geçtiği zaman orta sahada savunma yapacak oyuncumuz yoktu.

Maçın başında olduğu gibi, son dakikalarda da kolay pozisyonlar verdik.

Deplasmanda orta sahayı daha kalabalık tutup, rakibin ataklarını önledikten sonra hızlı hücumda Barış Alıcı ve Beridze ile hücuma çıkabilirdik.

Kouakou zaten ağır bir oyuncu.

Kouakou’nun yerine orta saha oyuncusu Mesut Can Tunalı veya Bedirhan Yıldız’ın girmesi daha doğru olurdu.

Maçı ve oyunu tutup, geniş alanları dana rahat kullanabilirdik.

Mustafa Gürsel’in burada oyuncu değişikliğindeki tercihi tartışılır.

Mesut Can Tunalı topu çok iyi kullanmıyor ama temaslı oyunu oynayacak ondan başka futbolcumuz da yok.