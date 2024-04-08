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08 Nis 2024 - 10:54- Gündem G:

Büyükşehir’in gübre desteğine çiftçilerden yoğun ilgi

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Büyükşehir’in, yüzde 50 hibeli organomineral gübre desteği başvuruları sona erdi. Gübrelerin dağıtımına Ramazan Bayram’ından sonra başlanacak

Büyükşehir’in gübre desteğine çiftçilerden yoğun ilgi mask
Büyükşehir’in gübre desteğine çiftçilerden yoğun ilgi
Büyükşehir’in gübre desteğine çiftçilerden yoğun ilgi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi amacıyla meyve sebze yetiştiricilerine yüzde 50 hibeli katı organomineral (kükürt, 8-20-0+10) gübre desteği sağlıyor. Destekten yararlanmak isteyen üreticilerin başvuruları sona erdi. Ürünler, bayramdan sonra çiftçilere teslim edilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan tarımsal destekler artarak sürüyor. Mazot, gübre, meyve fidanı, arı yemi ve ekipmanları, yem bitkisi tohumu, topraksız tarım, modern sera kurulumu ve sera naylonu başta olmak üzere çok sayıda desteklerle üreticilerin yanında olan Büyükşehir, meyve sebze yetiştiricilerine yüzde 50 hibeli katı organomineral gübre desteği veriyor.

 

Büyükşehir’in gübre desteğine çiftçilerden yoğun ilgi

DAĞITIM BAYRAMDAN SONRA

Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce Kocaeli genelinde yürütülen proje doğrultusunda, gübre desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerin başvuruları tamamlandı. Başvuruların sona ermesinin ardından gübre dağıtımın, belirlenen program dahilinde Ramazan Bayramı’ndan sonra başlayacağı belirtildi. Konuyla ilgili üreticilere SMS ile bilgilendirme yapılacak.

 

Büyükşehir’in gübre desteğine çiftçilerden yoğun ilgi

ÜRETİCİLER DESTEĞİ SEVİNÇLE KARŞILADI

Desteğin yüzde 50 hibeli olmasını sevinçle karşılayan üreticiler, başvuru merkezinde yoğunluk oluşturdu. Özellikle tarımın yoğun olarak yapıldığı İzmit ve Kandıra ilçelerindeki üreticiler, sabahın erken saatlerinden itibaren Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne gelerek, istenen belgeleri teslim etti. Üreticilerin taleplerini bekletmeden almak için yoğun mesai harcayan görevliler, bankodan numara alıp sırasını bekleyen çiftçilere yardımcı oldu. Çiftçiler, tarımsal desteklerinden dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür ederek, destekler sürdükçe üretmeye davam edeceklerini belirtti.

Büyükşehir’in gübre desteğine çiftçilerden yoğun ilgi
Büyükşehir’in gübre desteğine çiftçilerden yoğun ilgi
Büyükşehir’in gübre desteğine çiftçilerden yoğun ilgi

Kaynak: Bülten

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08 Nis 2024 - 10:54 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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