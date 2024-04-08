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Fethiye Caddesi’nde dükkân önlerine ürünler çıktı

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10 Nisan’da başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesi İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM), esnafın işletmesi önüne ürün çıkararak satabilmesi için İzmit Belediyesi’nden izin alındığı açıklanmıştı. Gelen izin sonrası esnafın ürünleri kapı önüne çıktı.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Fethiye Caddesi’nde dükkân önlerine ürünler çıktı mask
Fethiye Caddesi’nde dükkân önlerine ürünler çıktı
Fethiye Caddesi’nde dükkân önlerine ürünler çıktı
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Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kala İKM Başkanı Murat Öztürk, İzmit Belediyesi ile gerekli görüşmeleri yaparak esnafın bayram öncesi dükkânları önüne ürünlerini çıkarması için izin almıştı. Alınan izinle başta Fethiye Caddesi olmak üzere İstiklal Caddesi ve diğer cadde ve sokaklarda esnaf ürünlerini dükkân önüne çıkardı. Bazı işletmeler izine rağmen yine de ürününü dükkân önüne çıkarmazken bazı işletmeler alınan izinden faydalandı. Bayram alışverişi sebebiyle yoğunluğu yaşandığı Fethiye ve İstiklal Caddesi’nde müşteriler ürünlere ilgi gösterdi.

Fethiye Caddesi’nde dükkân önlerine ürünler çıktı
Fethiye Caddesi’nde dükkân önlerine ürünler çıktı
Fethiye Caddesi’nde dükkân önlerine ürünler çıktı
Fethiye Caddesi’nde dükkân önlerine ürünler çıktı
Fethiye Caddesi’nde dükkân önlerine ürünler çıktı

# İzmit, Ramazan Bayramı, Ramazan

08 Nis 2024 - 10:57 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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