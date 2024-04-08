Fethiye Caddesi’nde dükkân önlerine ürünler çıktı

Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kala İKM Başkanı Murat Öztürk, İzmit Belediyesi ile gerekli görüşmeleri yaparak esnafın bayram öncesi dükkânları önüne ürünlerini çıkarması için izin almıştı. Alınan izinle başta Fethiye Caddesi olmak üzere İstiklal Caddesi ve diğer cadde ve sokaklarda esnaf ürünlerini dükkân önüne çıkardı. Bazı işletmeler izine rağmen yine de ürününü dükkân önüne çıkarmazken bazı işletmeler alınan izinden faydalandı. Bayram alışverişi sebebiyle yoğunluğu yaşandığı Fethiye ve İstiklal Caddesi’nde müşteriler ürünlere ilgi gösterdi.